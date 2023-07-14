金門地檢署指揮偵辦金門地區船舶走私，查獲本國籍小船藏有疑似大陸香菇839.53公斤。（海巡署提供）

金門地檢署指揮海巡署第十二巡防區轄屬偵防分署金門查緝隊、金馬澎分署第九岸巡隊及艦隊分署第九海巡隊等單位，並會同金門縣警察局刑事警察大隊共組專案小組，偵辦金門地區船舶走私，日前在金門「寒舍花」泊地搜索查獲1艘本國籍自用小船密艙內藏有疑似大陸香菇839.53公斤，旋將5名犯嫌帶返調查，後續將依鑑價結果依違反《懲治走私條例》移送福建金門地方檢察署。

檢方指出，為防堵「泊地」遭利用於走私農畜產品，海巡署金門地區岸、海、查緝單位展開聯合勤務部署，監控1艘本國籍自用小船可疑動態，於該船返回寒舍花泊地執行安檢時發現可疑事證，並出示搜索票查獲密艙疑似載運大陸香菇，清點數量共計起獲839.53公斤，經查海巡署近3年在金門地區計已查獲8艘船舶及27名嫌犯，阻斷了9257.6公斤未經檢疫之香菇流入市面。

海巡署金馬澎分署表示，海巡人員積極防範泊地走私情事，強化打擊非法運輸鏈，全力守護國人食安健康；同時也呼籲民眾勇於舉報，共同維護國人親海、用海之權益，確保國家安全、海域治安及民眾平安。