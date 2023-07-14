8、90年代，堪稱為港片的黃金時期，當年不僅捧紅周潤發、劉德華等一票男星，還有許多外貌亮眼的女星活躍於演藝圈內，時至今日，也仍是不少粉絲們心目中女神。對此，有網友近期在社群上發起相關討論，讓不少人爭相留言，其中多數人紛紛讚賞朱茵的容貌。

近日，有網友在PTT版上以「公認最美的香港女明星是誰？」為題發文，詢問其他人認為的最美的香港女星是哪位，而文中也一併舉出張曼玉、關之琳、楊采妮、周慧敏、吳千語、鄧紫棋等人，而貼文PO出後也引發討論。

網友認為李嘉欣(左)、關之琳也很美。(圖／中時資料照)

多數網友認同朱茵的美貌。(圖／中時資料照)

對此，不少網友紛紛留言，發表自身的觀點：「李嘉欣，號稱最美港姐」、「關之琳這張真的拍得好，喜歡收藏高爾夫球」、「沒有邱淑貞跟鍾楚紅就是失敗。」此外，綜合文中各網友的意見，昔出演1994年版《射鵰英雄傳》、周星馳《大話西遊》系列電影而走紅的女星朱茵則獲得大多數人的支持。

事實上，現年51歲的朱茵有著「凍齡女神」的別稱，更曾被知名品牌評選為「在男性眼中最令人心動的女人」，而她雖然較少在社群上更新生活點滴，但仍偶爾在其上曬出自己的工作花絮，屢屢讓粉絲看得被迷了心神。此外，當時她與周星馳一同拍攝《大話西遊》時，曾傳出兩人擦出愛火，不過兩人最後仍以分手作結。