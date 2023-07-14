新竹市十八尖山公廁前有棵老樟樹，但因生長環境不佳加上病蟲害枯萎，市府先前接獲民眾反應後，安排樹木專家檢視後決議移除，沒想到，有網友在臉書社團上指出，有民眾擅自撿拾帶走樟樹殘塊，城銷處呼籲民眾，勿闖入施工區域撿拾尚未清除的殘枝，以免危險。

十八尖山是新竹市民健行運動的好去處，然而近來有民眾發現，位於公廁前方的老樟樹枯萎嚴重，擔心樹枝掉落恐砸到民眾，於是向市府反映。

市府城銷處說明，之前接到民眾反映該樹枯萎，於7月4日安排樹木專家檢視並建議移除，市府評估樟樹就在公廁旁，人來人往頻繁出入，為避免老樹倒塌傷人衍生安全疑慮，7月11日現場張貼移除公告，13日進場移除作業，後續將破碎的抿石子地面復原。

但有網友在臉書社團表示，移除的過程中，竟有民眾跨越安全圍籬撿拾樟樹的殘枝，並逕自帶走。對此，城銷處表示，移除樟樹需2個工作天，可能有民眾趁無人注意，進入施工區撿拾尚未清除的殘枝，今已全數清除完畢，將樟樹枝幹全部運往掩埋。