大陸女星迪麗熱巴來自新疆，從出道就以盛世美貌引起關注，更被譽為「新疆四大美人」之一。最近主演的古裝劇《安樂傳》開播創佳績，她也受到時尚雜誌採訪，被問到放假想去哪或做什麼事，第一反應坦言很久沒回家想回新疆；迪麗熱巴的回答也讓粉絲心疼，感嘆明星走紅後代價就是沒了自己生活。

迪麗熱巴人紅後一舉一動都被放大檢視，光是先前7個月沒進劇組拍戲，就被瘋傳懷孕待產，直到她出席公開活動，展現曼妙身材才讓謠言不攻自破。近日迪麗熱巴主演的古裝劇《安樂傳》終於播出，她除了在微博上宣傳，也在各種時尚採訪上分享自己的作品有多值得欣賞。

最近迪麗熱巴接受知名雜誌《嘉人》訪問，在宣傳完《安樂傳》之後，被問到「如果有機會給自己放個假，去旅遊，想去哪裡，做什麼？」她當下秒回「想回新疆」，因為自己很久沒回家了，且現在是家鄉水果特別好吃的時候，想回家吃水果。

雖然迪麗熱巴輕描淡寫地說出想回家，但廣大粉絲聽完很心疼，都明白迪麗熱巴走紅之後，演藝工作幾乎不停歇，無論是拍戲或是代言甚至是時尚活動，都能看到她的身影，難怪被問休假就說想回家（新疆），「辛苦我們家熱巴了」、「只能說女神真的工作狂」、「《安樂傳》好看，但也希望熱巴能夠好好休息」。