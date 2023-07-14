清水崇新片《忌怪島》結合現代VR技術與日本恐怖傳說。（車庫娛樂提供）

曾打造《咒怨》等經典鬼片的「日本恐怖大師」清水崇最新作品《忌怪島》，新挑戰元宇宙題材，將現代VR技術與日本恐怖傳說結合起來，打造出在交錯於現實與虛擬兩個空間發生的恐怖故事。本作也特地前往原本就有許多跟妖怪、鬼怪相關傳說，也是知名能量景點，位於日本九州南方的奄美大島拍攝。

電影找來傑尼斯人氣團體「浪花男子」的中心成員西畑大吾領銜主演，攜手前「乃木坂46」團員生駒里奈、《新解釋．三國志》山本美月、《NANA》平岡祐太、《輪到你了 劇場版》水石亞飛夢、日劇《追八卦小姐》川添野愛、NHK大河劇《怎麼辦家康》當真亞美、《噪音》伊藤步等堅強卡司，共同探究神祕現象與恐怖詛咒的真實面貌。

西畑大吾飾演天才腦科學家「片岡友彥」，回顧收到邀約時的心情，他表示很吃驚：「我本身很害怕恐怖的東西，又是個膽小鬼…以為會是個很膽小的角色，結果飾演的卻是完全不相信科學無法解釋的事情的角色。拍攝的每一天，我都在思考該怎麼樣才能更貼近角色。」對於他首次主演恐怖片的表現，清水導演則大讚：「西畑很聰明，腦袋很好，他能夠馬上演出我所描寫的片岡友彥這個角色，合作起來很輕鬆。」

有趣的是，不敢自己看恐怖片的西畑大吾透露，他的心理陰影竟剛好來自清水崇導演的經典作，「我不是一開始就不敢看恐怖片，但是因為某部作品成了我的心理陰影，那部作品就是《咒怨》。」因為小學他到朋友家住，一起看了這部片，「俊雄實在太嚇人了…就算想忘也忘不了，甚至還會出現在夢裡。後來我想去DVD出租店租借電影新作，而新片區域的對面就是恐怖片，猛然一看感覺俊雄正在看著我，真的好討厭。」

對此，清水導演則幽默回應：「我沒看過那部作品…」令西畑大吾忍不住吐槽：「不對，為什麼！你是導演耶！你是導演吧！？」透過這次與清水導演合作，西畑大吾也成功抹去了他的心理陰影：「我本來超討厭《咒怨》的導演，但是清水導演很好親近又溫柔，我現在很喜歡他。」

該片日本上映前，幾位主要卡司一起進行線上直播，當天還特地邀請日本靈媒到現場視察，靈媒提到在場的所有演員都擁有「靈界之門」，她表示：「不知道清水導演是如何選角的，跟之前有找我看過的《樹海村》的卡司們一樣，真的很厲害。我看了兩次《忌怪島》，第二次的時候發現畫面有些扭曲，在故事進行中，就在西畑大吾的背後…」令直播現場一片嘩然。

靈媒接著說：「不是紅衣女，而是他本身擁有的守護靈或守護神之類的出現在電影裡，去看電影的觀眾們，仔細看西畑大吾的話說不定可以找到喔。」嚇得西畑大吾說不出話，也為電影更加增添一股詭異氣息。此外，直播時還接連發生了麥克風出現神祕雜音的奇怪現象，令西畑大吾忍不住大喊：「不要這樣啦～！」

該片也是氣質女星山本美月婚後首部電影作品，本身很喜歡恐怖電影的她，也分享了《忌怪島》的看點：「自古流傳的傳說結合最新技術，成為一部前所未見的作品。也有解謎的元素在，因此剛開始不明白的部分，到最後會成為驚人的發展。在這部作品中，人類的恐怖之處讓我感到很有魅力，人類的殘酷也是最令人震撼的部分，希望能造成觀眾一點點心理陰影。」

西畑大吾則分享「浪花男子」的團員們，得知他主演恐怖電影時有趣的反應：「有團員說：『拜託真的不要把不好的東西帶回來』露出這樣的反應，不過雖然開這種玩笑，他們還是很期待看到我演出的作品。」

《忌怪島》講述VR研究團隊「新世界」造訪南方小島，卻遭遇接連來襲的神祕之死與謎團、被釋放的「紅衣女」詛咒等奇怪現象。不相信科學無法解釋的神祕現象的天才腦科學家片岡友彥（西畑大吾飾），與為了解開父親死亡之謎而來到島上的園田環（山本美月飾），共同奔波調查。將於8月11日（五）在台上映。

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