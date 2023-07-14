警方查獲基隆首次出現印有「暴力熊」的毒咖啡包。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

現場查獲的「小惡魔」毒咖啡包。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

現場查獲3男1女，其中李男及張男分別持有毒咖啡包及安非他命，依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

暑假是許多年輕人放鬆的時光，但也容易滋生犯罪。基隆市警局第三分局13日接獲線報，持搜索票在中正區的一處老舊公寓搜索，當場查獲3男1女，其中李姓男子涉嫌持有暴力熊及小惡魔毒咖啡包共42包，張姓男子持有安非他命，少女為未成年，警方針對李張2人依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

市警局表示，警方於暑假期間，強力執行「青春專案」，以求淨化治安。而13日第三分局警方根據線報，有一名無業李姓男子有向青少年兜售毒咖啡包營利之情形，後持搜索票在基隆市中正區一處舊公寓執行搜索。

警方搜索時，只見現場有3男1女，並當場查獲26歲李姓男子涉嫌持有毒咖啡包42包（共計133.8公克），市價約2萬元；26歲張姓男子則持有少量安非他命。經警初步檢驗，咖啡包呈第三級毒品卡西酮陽性反應，這也是基隆首次出現印有「暴力熊」圖案的咖啡包，引起檢警高度重視，將持續追溯來源。

偵查隊長蘇育緯表示，現場另有20歲呂姓男子及1名未成年少女在場，由警方釐清是否有涉嫌施用毒品等情事後，通知家長將少女帶回管教，並依法通報兒少保護。據了解，少女為國中畢業，但未升高中職就學。

警方表示，各類新興毒品中以毒咖啡包最為常見，1包要價約500元，由於價格便宜，包裝花樣又多，有小惡魔、暴力熊等各式各樣圖案，常在青少年間流通。本案張男、李男坦承吸食及持有，但辯稱是在市區向人購買，否認販賣。但由於毒品咖啡包數量不少，警方懷疑販賣，將再擴大清查。

第三分局分局長楊宗昆表示，暑假青春專案期間，為杜絕毒品氾濫，展現保護青少年決心，將加強查緝毒品犯罪，避免青少年被毒品引誘，一起防堵新興毒品，讓青少年在健康的環境下長大。

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