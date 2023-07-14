據《自由時報》報導，大陸78個海峽兩岸青年就業創業基地和示範點目前僅剩39個正常運作，近3年僅舉辦4次活動，無法對台青提供實質幫助。大陸國台辦發言人陳斌華今天（14日）發布「答記者問」駁斥，該報有關報導嚴重失實，純屬造謠。

陳斌華表示，該報頑固堅持台獨立場，常年抹黑攻擊大陸，欺騙誤導台灣民眾，是民進黨當局製造「信息繭房」的幫凶、台獨勢力挑動兩岸對立的工具，早已喪失新聞媒體應有的公信力。

陳斌華表示，為幫助台灣青年赴大陸追夢築夢圓夢，2015年以來，大陸國務院台辦積極搭建平台，累計授牌設立79家海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，涵蓋園區、學校、創業孵化器、企業和社會團體等各類平台。陸方制定青創基地管理辦法和績效考核工作細則，規範基地和示範點的設立、運行和管理，經嚴格考核，現保留77家。

陳斌華表示，這些基地和示範點多年來通過舉辦各類交流活動，為台青提供實習就業崗位、輔導培訓等，助力台青在大陸實現發展夢想。據統計，截止2022年底，基地和示範點累計服務和入駐台青投資企業和創業團隊4900多個，吸納實習就業創業台青近25000人（次），累計超20萬人次參與基地和示範點開展的交流活動。

陳斌華表示，新冠疫情期間，基地和示範點在有關地方和部門的大力支持下，克服疫情帶來的不利影響，舉辦了形式多樣的交流活動。以2022年為例，江蘇的基地和示範點連續舉辦台灣青年電子商務培訓班、「第六屆寧台大學生青春修煉營」、2022海峽兩岸青年（線上）就業博覽會等活動；廣州的基地和示範點積極組織「築夢珠江展翅飛期一2022年台灣大學生廣州實習體驗活動」，開展近20場青創活動，400餘人次參加；武漢的基地和示範點舉辦2022「創業武漢・台青說吧」政策宣講會等，鄂台青年交流活動近20場次，鄂台青年交流越走越熱絡；成都的基地承辦2022兩岸（川渝）青年就業創業發展交流會等兩岸青年交流活動，幫助更多台青瞭解大陸相關政策法規，更好地在大陸就業創業。

陳斌華表示，疫情防控平穩轉段後，基地和示範點積極開展兩岸青年交流活動。例如，上海的基地舉辦2023上海海峽兩岸青年創業大賽、台企稅務沙龍等活動；天津的基地舉辦創業培訓和座談分享活動；長沙的基地舉辦2023湘台青年人才交流座談會、海峽兩岸一家親端午活動；廣州的基地舉辦「青創杯」廣州青年創新創業大賽、2023年台灣大學生廣州實習體驗活動、港澳台同胞子女入學政策宣講會等系列活動；東莞的基地舉辦2023東莞台港澳青年創業領袖營等青創活動，推動兩岸青年人才交流，支持台青參與大陸高質量發展。

陳斌華表示，基地和示範點能不能為台青提供實質幫助，參與過的合青最有發言權；大陸是不是有更大發展空間，台胞台企的發展成就最有說服力。民進黨當局、綠營媒體編造的謠言越多、越離譜，就越暴露出他們阻擋兩岸青年交流作的險惡用心。

陳斌華表示，國台辦將會同大陸各地區各有關方面，繼續支持基地和示範點建設，為台青來大陸發展營造更好環境，提供更好服務，也歡迎更多的台青朋友前來參訪交流，瞭解大陸發展的真實情況。