台中城市半程馬拉松睽違3年，今年強勢回歸，今天舉辦宣告記者會，宣布10月12日開放線上報名、12月10日從市府廣場出發。（張亦惠攝）

台中城市半程馬拉松睽違3年，今年強勢回歸，今天舉辦宣告記者會，10月12日開放線上報名、12月10日從市府廣場出發。台中不動產開發商同業公會理事長林正雄表示，今年參加人數有機會突破1萬5000人。副市長王育敏也鼓勵市民加入運動行列。

台中市副市長王育敏說，參與此次馬拉松活動有多重好處，首先可「跑出健康」，鼓勵市民加入運動行列，養成規律運動的好習慣，且活動也延續上一屆相當有意義的公益捐款，將選手部分報名費用捐給社會局做公益，更能響應環保，因活動紀念衫、玩跑提袋等皆是寶特瓶環保回收紗材質製成，採去無紙化報名。

林正雄說明，今年是第五屆台中城市馬拉松，因新冠肺炎疫情，睽違3年再度舉辦，今年強勢回歸，3年來台中城市風貌改變、市政建設也同步優化，相當有信心今年參與人數可一舉突破1萬5000人，讓市民充分體驗台中的城市價值。

運動局長李昱叡表示，感謝主辦單位長年發揮「運動做公益的力量」，結合企業力量推展運動、回饋社會。台中市長期力推酷城市、酷運動，積極建設運動場館，也舉辦多項全齡運動，透過軟、硬體運動政策全面帶動城市運動風氣，鼓勵市民加入運動行列，養成規律運動的好習慣。

運動局說明，「2023第五屆台中城市半程馬拉松」活動路線分為半馬組21km、挑戰組10km、休閒組5km路線圍繞台中城市，途中更經過台中國際性地標－國家歌劇院，融合都市美景與休閒運動。