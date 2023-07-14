香港知名歌手「譚校長」譚詠麟，平時熱愛運動和旅遊，72歲依舊身體硬朗，不過近日他卻透露自己病了，並曬出兩頰略為凹陷、看上去相當疲累的自拍照，讓粉絲都紛紛留言要他好好照顧自己。

譚詠麟日前才到廣州開唱，沒想到今（14日）他就發微博透露自己病了，「在7月10號那天發完對上那條微博之後真的...病了」，透露醫生說因為流失汗水太多，導致沒有抵抗力，讓病菌有機會侵入，而他短短幾天內也暴瘦15磅（約6.8公斤），不過好在今天早上有點好轉，也開始有胃口了。

而他也曬出自拍照，只見他兩頰略為凹陷，也有些憔悴，讓粉絲紛紛留言「天氣那麽熱還要穿厚衣服表演，真的太辛苦了！希望偶像多多休息，保重身體」、「真的好心疼，快快好起來」、「原來是病了，你的身體最重要！以後演唱會別這麼拚」、「以後不要這麼拚好不好，你的小臉都瘦成尖的了」。

譚詠麟平時靠著爬山、踢足球、健身等維持好體態，72歲依舊精神奕奕、幹勁十足，3月時還和陳百祥相約，兩對夫妻一起到瑞士旅遊，並挑戰高山滑雪，靈活狀態讓外界都驚艷不已。