一零四資訊科技第2季合併營業收入為6億元，較去年同期成長8.72%，為公司單季營收首次突破6億元，亦改寫單季營收新高紀錄，營業淨利為1億4400萬元，年減7.32%，稅前盈餘為1億5400萬元，年減5.08%，單季每股稅前盈餘約4.64元。

一零四資訊科技上半年合併營業收入為11億3100萬元，較去年同期成長5.45%，營業淨利為2億4700萬元，年減17.68%，稅前盈餘為2億6300萬元，較去年同期減少15.45%，每股稅前盈餘為7.92元。

《光電股》Q2業外挹注獲利成長 大立光H1每股賺52.33元
東元傳捷報 搶下台電電力工程案44.6億元
《鋼鐵股》久陽H1營收減17.83% 營運已落底
#年減 #一零四 #稅前盈餘 #季營收 #6億