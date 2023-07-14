一零四資訊科技第2季合併營業收入為6億元，較去年同期成長8.72%，為公司單季營收首次突破6億元，亦改寫單季營收新高紀錄，營業淨利為1億4400萬元，年減7.32%，稅前盈餘為1億5400萬元，年減5.08%，單季每股稅前盈餘約4.64元。
一零四資訊科技上半年合併營業收入為11億3100萬元，較去年同期成長5.45%，營業淨利為2億4700萬元，年減17.68%，稅前盈餘為2億6300萬元，較去年同期減少15.45%，每股稅前盈餘為7.92元。
一零四(3130)公布112年第2季稅前盈餘為1億5400萬元，年減5.08%，累計上半年稅前盈餘為2億6300萬元，年減15.45%，以目前股本3.32億元來估算，每股稅前盈餘為7.92元。
一零四資訊科技第2季合併營業收入為6億元，較去年同期成長8.72%，為公司單季營收首次突破6億元，亦改寫單季營收新高紀錄，營業淨利為1億4400萬元，年減7.32%，稅前盈餘為1億5400萬元，年減5.08%，單季每股稅前盈餘約4.64元。
一零四資訊科技上半年合併營業收入為11億3100萬元，較去年同期成長5.45%，營業淨利為2億4700萬元，年減17.68%，稅前盈餘為2億6300萬元，較去年同期減少15.45%，每股稅前盈餘為7.92元。
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