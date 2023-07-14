高雄市政府運動發展局主辦的「2023高雄霹靂舞國際大賽」將於2023年9月9日在高雄流行音樂中心海音館火熱登場！今日舉行報名記者會，邀請全國霹靂舞高手勇於挑戰，與世界級各路好手共同尬舞，在賽事中突破自我競技實力。

霹靂舞講求技巧、多樣性、獨創性、風格、並結合表演性與音樂性，透過這些元素找尋最完美的動作來詮釋，也因為這些特殊的元素結合，讓Breaking從競技運動中誕生，並發展出更多競技方式、展現出其他舞風不同的評比標準！國際奧委會認為霹靂舞是將街舞與運動能力結合的舞蹈運動形式，而首次將霹靂舞納入2023杭州亞運項目，2024年也將首次前進到奧運殿堂。

Respect Culture賽事活動於2016年正式啟動，至今已辦理8年，為Breaking圈內具有世界性指標的組織！ Respect Culture賽事注重參與者的「獨特風格」和「創新性」。秉持著「文化尊重」與「創意專業」的信念，透過辦理賽事將臺灣優秀青年及菁英聚集一堂，探索自己的同時也找到自我、建立自我概念（Self-concept），更藉由Respect Culture系列賽事集聚世界各地好手，以藉此拓展參與者的國際觀！

2023高雄霹靂舞國際大賽項目包含四人團體賽、男女個人賽及限定十五歲以下個人賽，於5月20日起陸續於泰國、寮國、澳洲、香港、菲律賓、義大利、馬來西亞等國家陸續辦理資格賽，冠軍直接晉級世界總決賽。

活動當天也將舉辦最終海選，鼓勵熱愛嘻哈文化的年輕人以霹靂舞運動形塑正面、陽光形象，並廣邀世界各國菁英齊聚港都，海選晉級者將與世界好手角逐世界總決賽冠軍寶座，總獎金高達新台幣110萬元！活動及報名資訊請臉書搜尋「2023 高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」