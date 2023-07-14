王美花下午出席「2023年經濟部綠色盒餐節」，活動前說明綠色盒餐節辦理目的、蘇姿丰來台等議題。王美花表示，這是經濟部第二年舉辦綠色盒餐節，希望透過活動，讓民眾知道在每天接觸到食衣住行中都可以循環利用，吃對台灣人來說很重要，開會、外帶都會與盒餐有關，品嚐有意義的餐盒、推廣這樣盒餐，對推廣綠色生活很有幫助。

繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風之後，蘇姿丰也將來台。王美花表示，AMD過往在台灣有很多密切的合作關係，是夥伴、也是供應商，這幾年合作下來，讓AMD越來越好，在現在關鍵時刻，AMD跟台灣不管是在小晶片、或在應用面、甚至是最夯的AI平台，這次來台一定都是跟台灣企業有密切的合作關係的交流，細節因為涉及廠商之間的合作，將交由廠商說明。

王美花強調，台灣企業、或是研發單位與AMD一直都有技術合作關係，例如工研院與AMD合作自駕車技術，透過這些大廠技術不斷合作、不斷突破，也能貢獻給全世界。