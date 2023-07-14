籌備會主任委員、前經濟部部長施顏祥指出，希望藉由成立大會宣告台灣紡織產業將積極朝向淨零永續目標發展，希望號召更多紡織業者共同投入，並結合經濟部等相關政府資源加速落實產業淨零轉型。

織策會是召集紡織相關公會、業界、輔導機構、學術代表等共同籌組，14日並邀紡織上中下游18家團體會員及17位個人會員共同見證。

織策會指出，規畫未來主要任務是，積極推動紡織產業落實永續發展策略、推動紡織產業資源回收再生循環、強化優質生產與國際競爭優勢，積極促進產銷合作與國際市場接軌。

織策會也將籌組『產業規範委員會』、『永續服務團』與『紡織循環產業聯盟』，推動台灣永續紡織品產業標準接軌國際，擴充永續材料的取得，應用與協助推動回收材料「中央處理廠」示範場域，加速擴大紡織二次料源取得及建立『能資源數位平台』，推動透明溯源履歷與產品護照，以維持台灣紡織業在國際品牌供應鏈競爭力與關鍵地位。

市場指出，預期織策會將成為串接台灣紡織產業上中下游永續發展的關鍵產業平台，在經濟部先大後小、以大帶小的淨零轉型的政策下，共同提升紡織台灣產業鏈循環經濟與永續發展能力，加速落實減碳目標，深化產業的永續競爭力。