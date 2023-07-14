國泰世華銀行14日舉辦「2023下半年全球投資趨勢論壇」，獨家邀請美國聯準會前副主席、現任PIMCO全球經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）來台開講。克拉里達認為，今年下半年聯準會升息循環可望告終，但仍需留意潛在三大風險。國泰投顧董事長暨國泰人壽資深副總經理王怡聰則表示，下半年市場波動難免，但投資人可利用景氣築底階段趁早布局明年復甦契機，AI科技、新能源等產業會是相對較佳的選擇。

國泰世華銀行指出，克拉里達以「餘震下的經濟」發表專題演講，並與國泰投顧董事長暨國泰人壽資深副總經理王怡聰，以及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超展開三方對談。這是繼2015年美國聯準會前主席柏南克（Ben S. Bernanke）來台後，再次有卸任的聯準會官員來台演講。

克拉里達指出，倘若美國經濟數據持續走強，美國聯準會將不排除維持鷹派立場，7月過後內還有機會再升息1或2次才結束此次升息週期，但預料今年前恐難見到降息。鑒於市場將面臨更高度波動，建議投資人應留意三大風險：「總經波動與地緣政治緊張局勢仍舊」、「各國央行及決策機關的政策面臨限制與疲勞」、「潛在擾亂與餘震不斷，例如供應鏈產能限制、能源供需衝擊，及科技革新等考驗」。

克拉里達指出，目前投資還是重防禦。在去年歷經央行鷹派行動之後，高品質且具防禦力的債券投資組合起始殖利率可望超過5％，以低於股市的波動風險來取得與股市相近的報酬潛力，顯現高品質債券重現投資魅力。

王怡聰則指出，考量高利率排擠風險資產吸引力、有限的經濟成長與企業盈餘，加上貨幣政策過猶不及的風險情況下，個別產業前景確定的企業較有機會提供投資人渴求的獲利成長，且獲利品質與財務體質佳者，也較能抵抗高利率可能帶來的景氣循環下行風險。環顧資本市場，AI相關的科技股、新能源等產業仍是最具上述良好特性的標的。

林啟超分析，無論從經濟規模、外匯交易量、各幣別保值表現等指標來看，世界經濟的生態系仍以美元為中心。至於新台幣兌美元匯價表現，則受到今年以來台灣出口與製造業表現疲弱影響，尤其半導體產業尚處於築底階段，導致新台幣在上半年表現相對疲弱。但隨著美國升息循環尾聲將至，加之台灣製造業將在下半年踏入傳統旺季，以因應明年消費性電子換機潮所需，將有利新台幣後市表現。

林啟超提醒投資人，過去幾個月股市如近期氣候般似有過熱，短期波動劇烈幾乎無可避免，但會有外溢效果，會撤出到其他類股，輪動情形將明顯。若逢市場拉回，不妨站在買方思考，以掌握復甦契機。

總結三位專家看法，皆認同今年下半年將邁入升息終點，金融市場有望捎來復甦曙光，然諸多不確定性將導致市場波動劇烈，追求投資收益時應審慎布局。