該調查指出，在台北市租一間28坪（含公設）的兩房大樓，約需要3.7萬元，但若在紐約平均需20.8萬元（不含公設）、倫敦14.5萬元（不含公設）、香港13萬元（含公設）、北京5萬元（含公設），國際主要城市的租金均遠高於台北。

以人均GDP、和租金看租金痛苦指數，租金痛苦指數最高的城市為印度的孟買，由於孟買外派商務人士眾多，且外籍人士平均年薪超過21萬美元，再加上房東年年漲租的文化，每坪租金1,420元，但印度人均GDP僅2,389元，租金痛苦指數高達190。北京租金痛苦指數達45，上海達37，分居第二、四名。

相較下，台北市每坪租金約1,319元，全國人均GDP約32,811元，租金痛苦指數為12.87，在20個主要城市中僅高於瑞士日內瓦。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，近一年來全球各國房價普遍跌多漲少，但租金卻漲多跌少，尤其是採取「鷹式升息」的國家，因房東將升息增加的成本支出轉嫁至租金，導致這些國家租金大幅上漲，如英、美、澳、加、瑞典等國，台北市租金痛苦指數偏低，但因為萬物俱漲、薪水不漲的窘況讓許多租屋族大嘆難以承受。

何世昌表示，高房價、高房租民怨是全球普遍現象，抑制房價的政策手段多，但抑制租金的措施卻極為有限，目前祭出打擊漲租方案的政策都沒有多大效果，主要是居客總是居於弱勢，房東容易將成本轉嫁至租金。