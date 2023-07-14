《會動的文藝復興》 首度移師嘉義佐登妮絲城堡，遊客可在光影交織的沉浸式互動劇場感受文藝復興的輝煌與浪漫。（佐登妮絲城堡提供）

全台最大復刻經典畫作達文西《最後的晚餐》將與200多幅名畫一同於佐登妮絲城堡展出。（佐登妮絲城堡提供）

遊客可在佐登妮絲城堡「蒙宇宙」虛擬實境體驗區，與創作互動合影。（佐登妮絲城堡提供）

看準暑期觀光旅遊潮，嘉義打卡地標「佐登妮絲城堡」引進享譽國際的藝文展覽《會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展》，其中包含全台最大復刻經典畫作「達文西最後的晚餐」與200多幅名畫一同展出，讓南台灣充滿藝術氛圍， 讓旅客也能一睹文藝復興的輝煌。

佐登妮絲城堡將館內空間佈置成文藝復興時期，走入其中彷彿回到15、16世紀，領略名家達文西、拉斐爾、米開朗基羅等大師傳世經典，此外，沉浸式互動劇場也是體驗亮點，遊客可跨越時空與地域，在光影交織下感受文藝復興時期的輝煌與浪漫。

展區更設置「蒙宇宙」虛擬實境體驗區，以AI技術將達文西名作《蒙娜麗莎》3D重現，參與者站在綠幕背景前即可穿越時空，進入蒙娜麗莎畫作的3度虛擬環境與「蒙娜麗莎」互動合影，留下美好回憶。

佐登妮絲城堡的人氣偶像佐美喵家族與身著華麗禮服的舞者一起穿越回中世紀，暑假期間到KKday購買平日雙人套票，平均1人200元，大人現省100元，12歲以下免費入園，每月1日的嘉義日，只要是設籍嘉義，就能百元入場感受文化饗宴。