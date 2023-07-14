上屆雅加達亞運替台灣舉起1面金牌，「舉重女神」郭婞淳這次再戰杭州亞運，對於每次亞運時都會遇到傷勢挑戰，郭婞淳正面看待，她甜笑說：「好像每次都有不同的傷，給我不同考驗，就像是讓我跨到另一個境界的過程。」

2014年仁川亞運郭婞淳被看好能夠奪金，卻在訓練時被槓鈴壓傷右大腿股外側肌，造成肌肉80％斷裂，最後雖能在亞運出賽，但僅拿下第4，無緣站上頒獎台，她透露2018年時也是帶傷拚亞運，今年亞錦賽她也帶著困擾多時的腰傷拚戰，最終拿下3面銅牌。

「這就像是每4年一次的循環，但這過程就是讓自己跨到另一個境界的過程。」郭婞淳正面看待傷勢挑戰，雖然也曾有沮喪時刻，但她努力調整自己，讓身心靈都是最佳狀態出賽。

生涯已在亞、奧運奪金，世錦賽、亞錦賽等國際賽也收穫豐，郭婞淳認為，對運動員來說不管過去怎樣，面對新的賽場目標都是一樣的，就是想把好的成績展現出來，「在奧運後我也想了很多，每次都是不同的郭婞淳去面對不同比賽。」

郭婞淳也提到，如何克服成名後外界的關注是必經的課題，「大家看到你以前輝煌的歷史，對你期待就更多，但不管結果如何，還是有很多人會一直支持我、為我加油。」

今年29歲的郭婞淳被問到是否會是最後一次亞運？她笑著說：「還不確定啦！要看自己的身體、心理狀況再做決定。」教練林敬能表示，郭婞淳的第一目標是擺在明年巴黎奧運，因此不會為了今年亞運把復健行程往前挪，「最重要的是在2024年8月8日下午3點這時候發揮出來。」