韓國大型潑水音樂節WATERBOMB今年移師日本，原本將於7月15日、16日在大阪舉行，但今天舞台在準備時突然發生意外死亡事故，一名工作人員被水柱擊中臉部身亡，活動臨時喊卡。

日本電視台（NTV）報導，主辦單位今天宣布，明後天將在大阪舉辦的WATERBOMB JAPAN 2023活動因為發生重大事故宣告中止舉辦。

主辦單位於官方網頁表示，「7月15日、16日預定舉辦的WATERBOMB JAPAN 2023大阪場次，會場在搭建過程中發生重大事故，基於前述重大事故，判斷活動無法繼續舉辦，大阪場活動因此宣告中止」。

[tw death]



Cancellation of Waterbomb Osaka



A staff was shot in the head by the high pressure water gun that was operating at 120km/h during rehearsal, the staff was then pronounced dead in the hospital



🔗https://t.co/rx82WQAWLZpic.twitter.com/iSAB7lgyQp https://t.co/cWLtmV9kum — ㅌㅂ/TV (@lunaestreIIad0s) July 14, 2023

讀賣電視台報導，位於大阪市此花區的活動會場今天上午進行準備時，噴水裝置突然發射強力水柱，擊中一名男性工作人員的臉部，造成他不幸喪命。

警方與消防人員於當地時間上午11時左右接獲通報，稱有「男性工作人員被舞台設備擊中臉部受傷，失去意識」。這名40多歲男性工作人員到院時失去意識，之後宣告死亡。

警方指出，舞台當時正在進行彩排，這名男性工作人員查看被稱為「水砲」的噴水裝置，結果被水柱誤擊。

水柱以時速120公里的速度強力擊中這名工作人員的臉部，造成他腦挫傷身亡。警方正以業務過失致死嫌疑展開調查。

WATERBOMB潑水音樂節從韓國發起，是一種結合音樂、聲光與玩水的新型態音樂慶典，常邀請知名藝人表演，與觀眾一起濕身同樂，也誕生不少傳奇表演舞台。但因為台下觀眾會用水槍朝藝人發射，也發生過藝人被攻擊到睜不開眼的事故。

除了大阪場之外，WATERBOMB JAPAN 2023預定7月22日、23日在名古屋，7月29日、30日在東京舉辦。