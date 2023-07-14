享譽國際的藝文展覽《會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展》巡迴台灣，今年暑假首度移師嘉義，7月14日起於亞太最大美容美體生技園區、全台最大歐美建築佐登妮絲城堡舉行，展期更長達1年，南台灣再掀藝文旋風。

《會動的文藝復興》以原寸仿真、AR擴增實境技術及540度環場投影沉浸式體驗，搭配立體環繞音效等手法，在佐登妮絲城堡擁有的文藝復興時期巴洛克風格城堡及歐式花園中，以全園雙區的沉浸互動式劇場方式，重現全球36家世界級博物館、美術館收藏的200幅文藝復興時期名畫，讓遊客回到14世紀的義大利，欣賞跨度長達300年的不朽藝術作品。

《會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展》將首度移師嘉義。（圖／佐登妮絲提供）

主辦單位表示，《會動的文藝復興》的所有展品將在佐登妮絲城堡停留1年，即日至2024年7月14日，展出的作品有達文西、拉斐爾、米開朗基羅等「文藝復興三傑」，以及波提且利、卡拉瓦喬、喬托、提香等24位大師的代表作品，包括被列入「世界文化遺產」的義大利佛羅倫斯聖母百花大教堂穹頂的巨幅濕壁畫「末日審判」。

佐登妮絲城堡人氣偶像佐美喵家族迎接民眾藝術一夏。（圖／佐登妮絲提供）

展區特別設置「蒙宇宙」虛擬實境體驗區，以人工智慧技術呈現3D達文西名作《蒙娜麗莎》，參與者站在綠幕背景前即可與蒙娜麗莎合影，留下美好的回憶。佐登妮絲城堡的人氣偶像「佐美喵」家族，也將身著歐風禮服與舞者穿梭其中，帶動展場氛圍。7月14日、15日推出早鳥限量好禮，前200名入場的遊客將獲得專屬「藝術喵貼紙」一份，描繪「佐美喵」走進藝術世界的場景。

暑假期間入園，12歲以下孩童免費，即日起至8月31日透過KKDay平台購買平日優惠票，2人同行可享每人200元優惠入園。