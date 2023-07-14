高市府運發局14日舉辦記者會，宣布將於9月9日在高雄流行音樂中心海音館辦理「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」。（洪浩軒攝）

近年來霹靂舞深受年輕人喜愛，也成為奧運的運動項目之一，霹靂舞將在2024巴黎奧運首次亮相。高市府運發局14日舉辦記者會，宣布將於9月9日在高雄流行音樂中心海音館辦理「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」，邀請世界各地的舞王、舞后同場尬舞。

霹靂舞講求技巧、多樣性、獨創性、風格、表演性與音樂性，透過這些元素找尋最完美的動作來詮釋，也因為這些特殊元素結合，讓Breaking從競技運動中誕生，並發展出更多競技方式、展現出其他舞風不同的評比標準，國際奧委會認為霹靂舞是將街舞與運動能力結合的舞蹈運動形式，因而首次將霹靂舞納入2023杭州亞運項目，2024年也將首次前進奧運殿堂。

2023高雄霹靂舞國際大賽項目包含4人團體賽、男女個人賽及限定15歲以下個人賽，於5月20日起陸續於泰國、寮國、澳洲、香港、菲律賓、義大利、馬來西亞等國家陸續辦理資格賽，各國冠軍直接晉級世界總決賽，屆時至少有15國舞王、舞后將齊聚高雄世界總決賽，賽事總獎金高達110萬元。

高市府運發局長侯尊堯表示，除了奧運外，今年9月的杭州亞運也首度將霹靂舞納入競賽項目，高雄霹靂舞國際賽等於是這2場國際賽事的前哨戰，全世界霹靂舞好手將齊聚高雄同場競技，邀請熱愛霹靂舞的舞者盡快報名，一起參與精彩可期的霹靂舞賽事，並讓世界看見高雄，讓高雄走向全世界。