正文先前宣布，中國大陸常熟廠配合當地政府專案進行的處分計畫，預計交易金額約2.03億人民幣，處分利益估約人民幣6,325萬元，約當新台幣2.75億餘元，目前已完成簽約，推估第三季有可能入帳。
市場法人表示，正文第三季除了有機會認列處分大陸常熟廠的處分利益之外，預估後續每季可省下6,500萬台幣的管銷和研發費用，此外，今年以來網通相關零組件相對去年下跌，二項因素將可望讓正文第三季毛利率回升，有利整體獲利表現。
網通設備廠商正文科技（4906）今年第二季受到料況緩解及通貨膨脹景氣修正等等大環境變數影響，單季營收大致持平上季，但由於該公司先前處分常熟廠及零組件價格修正下，估第三季毛利率可望回升，今年全年營收持平去年，但受惠Wi-Fi 7換機潮、光纖升級等需求，中期展望仍正向。
正文先前宣布，中國大陸常熟廠配合當地政府專案進行的處分計畫，預計交易金額約2.03億人民幣，處分利益估約人民幣6,325萬元，約當新台幣2.75億餘元，目前已完成簽約，推估第三季有可能入帳。
市場法人表示，正文第三季除了有機會認列處分大陸常熟廠的處分利益之外，預估後續每季可省下6,500萬台幣的管銷和研發費用，此外，今年以來網通相關零組件相對去年下跌，二項因素將可望讓正文第三季毛利率回升，有利整體獲利表現。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。