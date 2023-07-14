正文先前宣布，中國大陸常熟廠配合當地政府專案進行的處分計畫，預計交易金額約2.03億人民幣，處分利益估約人民幣6,325萬元，約當新台幣2.75億餘元，目前已完成簽約，推估第三季有可能入帳。

市場法人表示，正文第三季除了有機會認列處分大陸常熟廠的處分利益之外，預估後續每季可省下6,500萬台幣的管銷和研發費用，此外，今年以來網通相關零組件相對去年下跌，二項因素將可望讓正文第三季毛利率回升，有利整體獲利表現。