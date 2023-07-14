蔣市長於本次災害開設期間兩度至災害現場視察施工進度。（圖／北市消防局提供）

台北市南京西路路面塌陷已於12日夜間完成瀝青混凝土路面舖設及交通標線繪設，當日23時已開放北側雙向通車，惟仍須進行透地雷達檢測作業及低壓灌漿，將採半半施工方式進行，俟南側道路完成後開放車輛通行，再封閉北側區域進行低壓灌漿作業，預計全路段可於一周內全線通車。

大同區南京西路311號前道路出現塌陷，消防局趕赴現場設置「前進指揮所」。（圖／北市消防局提供）

大同區南京西路311號前道路出現塌陷，消防局趕赴現場設置「前進指揮所」。（圖／北市消防局提供）

台北市災害防救辦公室表示，消防局救指中心於7月9日凌晨接獲通報，大同區南京西路311號前道路出現塌陷，除立即通知工務局及新建工程處前往處置外，亦同步指派消防局趕赴現場設置「前進指揮所」，並協調、聯繫警察局、交通局、大同區公所、水利工程處、臺北自來水事業處、大台北區瓦斯股份有限公司等各相關局處、事業單位進駐。現場由工務局擔任指揮官，災防辦及消防局人員擔任指揮幕僚，協助橫向聯繫、協調各進駐局處，追蹤、彙整現場塌陷狀況與後續工程規劃，並協助發佈災情與工程進度、交通管制範圍等資訊供市民參考。

蔣市長於本次災害開設期間兩度至災害現場視察施工進度，慰勞現場應變與搶修人員；李四川副市長更是每日到場視察工程搶修進度，並與工務局討論工程施作方向。

本次災害現場經工務局灌漿填補、路面鋪設完畢後，12日23時已開放單邊雙向通車，前進指揮所於13日16時完成階段性任務並撤除開設，現場回歸工務局及管線施工單位持續作業。本次前進指揮所開設期間共計動員進駐218人次，挖土機、工程車等各式車輛總計出動30車次。

台北市災害防救辦公室表示，在5月份崇德街土地塌陷案後，市政府已於近日辦理4場前進指揮所開設演練及1場廣域救災據點演練，透過演練強化各防救單位面臨重大災害事故應變效率與能量，以期在災害事故發生後，能在短時間內有效因應，將災害損失降到最低。另呼籲市民南京西路現場仍有零星施工，經過車輛請緩速通過，民眾勿聚集逗留，避免影響現場施工。