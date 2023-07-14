副祕書長邱忠川(中)率稽查人員至青年路鐵路地下化C213及C214工程地點進行稽查。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土登革熱今天新增11例，仁德區、永康區各4例、東區2例、安南區1例，累計已322例，台南登革熱防治中心指出，台南目前登革熱病例皆第一型，但高雄已出現第二型，呼籲民眾提高警覺加強防蚊措施，避免交叉感染，尤其台南確診者逾4成以上為60歲以上者，本身如帶有慢性病，更是登革熱重症高風險族群。

台南市2015年經歷登革熱大流行，當時為第二型病毒，共造成2萬2760人感染、112人死亡。今年登革熱本土病例數雖為近10年同期第二高，但因為是第一型病毒，症狀不明顯，多數民眾無感也缺乏警覺。

台南市登革熱防治中心主任蘇世彬提醒，重複感染不同型別登革病毒，可能引發不同程度免疫反應，輕則如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等典型登革熱症狀，重則可能腹痛、呼吸困難、持續嘔吐、 四肢溼冷、出血（如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等）、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等徵象，甚至嚴重出血或嚴重器官損傷等登革熱重症發生，未即時就醫，死亡率高達20％。

他說，尤其本次疫情確診者多半為年長者，加上本身如又帶有慢性病史者，更是登革熱重症的高風險族群，應多加留意自身健康狀況，若出現疑似症狀勿自行服用成藥，應立即就醫接受NS1快篩及妥適治療。

台南市政府副祕書長邱忠川今天持續率環保局、衛生局及工務局稽查人員到青年路鐵路地下化C213及C214工程稽查，當場也查獲一處陽性孳生源，立即採樣告發及投藥處理。