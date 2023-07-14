正統鹿耳門聖母廟七夕前夕要辦超大型單身聯誼派對。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟5月結合台南市民政局首辦單身聯誼派對獲好評，民眾瘋狂敲碗第2場，廟方近日獲台南市評選為全市「最佳婚宴場地」，決定在8月20日舉辦全台罕見的大型聯誼派對，號召180對男女參加，在廣場喝下午茶玩遊戲，在星空下辦桌，活動15日開始報名。

正統鹿耳門聖母廟5月舉辦的月老聯誼活動報名踴躍，60對男女名額3天內秒殺額滿，轟動單身聯誼市場，最後27對配對成功，配對率幾乎達一半。

報名不到的家屬頻向廟方敲碗，要求加辦場次，提供未婚兒女有機會參加，聖母廟主委王增榮決定在七夕前舉辦第2場聯誼，這次有別於一般小型聯誼方式，名額增為男女各180人，全部共360人，成全台罕見的超大型單身聯誼派對。

廟前廣場近日剛獲評選為台南市今年最佳婚宴場地，第2場聯誼派對從月老殿移到戶外廣場，雲嘉南風景管理處加入協辦，增加舞台、燈光，活動現場規畫下午茶、遊戲與辦桌晚宴，提供男女互動機會。

聖母廟七夕聯誼派對15日開始報名，為期10天，由台南市民政局篩選報名者身分，這次參加者需繳費，男生800元、女生300元，活動不再主動配對，改為參加者自主配對，主辦單位提供獎品給配對成功者。

王增榮表示，年輕人「不婚不生」已經是「國安危機」，舉辦全台大型單身聯誼派對，盼月老發威提升單身男女認識機緣。雲嘉南管理處處長陳煜川表示，聖母廟單身聯誼派對創造地方觀光話題性，成功結合信仰、觀光與生活。

活動報名連結將在15日上午公布在「臺南正統鹿耳門聖母廟」官方粉絲專頁、「雲嘉南好好玩」fb粉專與台南市民政局網站。