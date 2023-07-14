為持續提升高齡長者、行人用路安全，士林分局特別於轄內樂齡中心、公園、百貨商場、區民活動中心、廣場等老人聚會處所，針對年長者辦理交通安全宣導，並規畫勤務在轄內易肇事路口，利用交整、路檢勤務時，執行走動式舉牌宣導。為了加強宣傳力度，士林分局也利用社交平台辦理交安宣導抽獎活動，關懷年長者及行人在外用路習慣。

士林警分局表示，為保障高齡長者與行人用路安全，配合執行「112年第2季加強高風險對象（高齡長者及行人）交通事故防制計畫」，針對「汽、機車不停讓行人」、「行人違規」、「車輛違規行駛人行道」及「人行道違停」加強執法，自今年5月1日至7月12日止，共計舉發4210件，較前3年平均件數2236件，增加188％。

而為了持續提升高齡長者、行人用路安全，士林分局除了在轄內樂齡中心、公園、百貨商場、區民活動中心、廣場等老人聚會處所辦理交通安全宣導外，並規畫勤務在轄內易肇事路口，利用交整、路檢勤務時，執行走動式舉牌宣導。

士林分局也邀請士東市場自治會長何慶豐加持，自製宣導短影片，於臉書及各電視牆面進行宣導，也利用社交平台辦理交安宣導抽獎活動，關懷年長者及行人在外用路習慣，建立正確交通安全觀念，以降低發生交通事故之風險。

士林分局呼籲提醒年長者，行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或擅自穿越車道均為違反交通法規行為，為了路口秩序及自身安全，穿越道路時應走行人穿越道，並遵循行人號誌；另外清晨、天色昏暗時行人外出最好穿著亮色系衣物並配戴反光飾品，光亮打扮自己，讓別人看得見，也讓車輛駕駛能及時注意，這樣用路才安全。