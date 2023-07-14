師傅們在沒有預演下，在一處空地感受武術的氛圍，當場連番上場展露一手。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲也演練一番。（周麗蘭攝）

森活武樹公園」的裝置藝術都是環保材質，這是七崁武術意象之一。（周麗蘭攝）

園區內有大草坪。（周麗蘭攝）

園區入口意象使用山寨門象徵當年保衛家園的初衷。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局去年8月起打造濁水溪舊行水區一處空地成為遍地綠草坪、喬木、有生態水池的「森活武樹公園」，面積廣達1.5公頃，裝置藝術都是環保材質，是西螺鎮、濁水溪觀光新亮點，也是推廣七崁武術的基地，師傅們14日陪同縣長張麗善勘查既滿意又感動。

荒地位於濁水溪舊行水區，原是一個有治安疑慮的環境髒亂點，環保局聽取鎮上居民需求，去年8月投入4400萬元改造，結合武術、生態、環保概念，營造美好的濁水溪休憩地點，並以增加雲林縣境內林木碳匯量為目標，設計案獲得國家卓越建設獎肯定，上月已完工。

園區保留原有大樹，新植101株喬木，搭配種植大面積草地，以及誘蝶誘鳥複層式植栽，並設置生態池打造水陸域生物棲息空間，農牧用地則種植果樹，周邊的動物造型七崁武術裝置藝術也全都是環保材質。

西螺七崁武術師傅們長久以來缺乏習武場地，園區入口意象使用山寨門象徵當年保衛家園的初衷，園區配置林下練武區、活動廣場，武術、生態合而為一。6、7名武術師傅14日陪同張麗善巡查，每個都很感動、激動，當下輪流打拳，張麗善比出「請拳」姿勢回應。

武術師傅黃應華說，這個園區做得很成功，幸好張縣長和李明哲議員很用心，不然七崁武術已經奄奄一息快要死了。七崁武術有很多內涵，但現代孩子著重於讀書，較少人習武，他從師父學到已中斷70、80年的武術，一直無人、無地可教，盼縣府再用點力利用這個園區把七崁武術保留下來，這是西螺的寶、台灣的光榮。

張麗善表示，感謝李明哲議員長久以來對於武術文化的延續，在型塑森活武樹公園過程中提供寶貴建議，此地除改善濁水溪沿岸空氣品質，並將成為推展武術的基地，連結西螺鎮觀光景點，展現濁水溪沿岸風華，也將提升西螺鎮觀光效益。

李明哲則表示，園區距離西螺大橋不遠，盼能再打造一個天空步道銜接，帶動西螺觀光，也使武術產業化，甚至能夠走入國際，更歡迎愛好武術的朋友們來這邊共同研討。

環保局長張喬維表示，以前西螺鎮濁水溪揚塵危害嚴重，縣府與中央合作治理，去年揚塵日只剩下2天，這是第一階段；第二階段就是生態的改善，第四河川局在麥寮出海口建立賞鳥區域，縣府選在西螺的一處舊行水區荒地，把荒地改成公園，考量結合在地特色，李明哲議員提供一些意見，所以導入武術的元素，於是結合了武術、生態、環保，成為一個美好的濁水溪休憩地點。