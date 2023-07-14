美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的女兒麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）於今年1月因心臟驟停離世，享年54歲。時隔數月，法醫的檢驗結果於近日曝光，是因數年前接受減肥手術，引發小腸阻塞而身亡。

綜合《TMZ》、《CNN》等外媒報導，麗莎瑪莉的死因勘驗報告近期被媒體獲悉，其中指出她的死因為「小腸梗阻的後遺症」。據了解，法醫認為其後遺症可以歸因於她數年前因減肥手術（胃繞道手術）出現的腸沾黏，「這是此類手術已知會有的長期併發症。」

此外，《TMZ》也引述了一位知情人士的說法，指出麗莎瑪莉在金球獎頒獎典禮前接受了整容手術且開始服用減肥藥。不過，據公布的毒理學檢查報告顯示，法醫表示其血液中含有緩解疼痛的治療級鴉片類藥物羥二氫可待因酮(oxycodone)及治療鴉片類物質成癮與急、慢性疼痛的藥物丁基原啡因(buprenorphine)，但兩者含量不高，「不會導致死亡。」

事實上，麗莎瑪莉和父親貓王一樣都熱愛音樂，投身音樂創作，範圍更涵蓋鄉村音樂、藍調和民謠等，且2003 年發布的首張專輯銷量突破數十萬張，並榮登美國告示牌2百強榜第五名的位置，好評聲不斷。另外，她共經歷過四次婚姻，曾與巨星麥可傑克遜（Michael Joseph Jackson）、奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Kim Coppola）有過短暫婚姻關係