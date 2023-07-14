Melody到內場幫忙備料剝蝦。（好看娛樂提供）

累壞的Melody突然悲從中來，不禁流出眼淚。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中2》在森林園區打造充滿綠色植栽的漂亮玻璃屋非常療癒，經過近2個月努力，合夥人宣布舉辦開幕剪綵儀式，開幕日的小幫手，竟迎來Melody大駕光臨！撐著藍色小洋傘的她，步入營業場所，拍攝日當天正值酷夏，Melody一邊工作還一邊拿著洋傘，大家戲稱她是巴黎來的貴婦，實在是太優雅了。

園區內工作繁瑣，Melody先去菜園幫忙採菜，她擔心的說：「我對蜜蜂過敏！」後來又到內場幫忙備料剝蝦，Melody又大喊：「我這輩子沒有剝過那麼多的蝦子！我肩頸好痠好痛！」姚元浩好奇發問：「到底你平常的工作是有多輕鬆？」

夥伴們在開幕日迎來近40位客人，光是供餐時間就長達4小時，都必須久站無法坐下休息，送客後Melody頻頻問：「請問休息時間到了嗎？還沒有休息嗎？什麼時候可以正式休息呢？」累壞的她悲從中來，不禁流出眼淚。

張立東看到Melody落淚，驚訝的問：「你哭了？為什麼哭？」Melody哭喊：「我好累、又好熱！」 夥伴們見狀又好氣又好笑，直呼：「你趕快去休息啦！」