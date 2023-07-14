花蓮縣政府與台泥和平廠簽約，由台泥斥資47億元興建氣化爐及水泥窯，協同處理花蓮垃圾，本月22日就要試運轉。縣府提回饋機制，把回饋金自治條例送議會審查，不過有議員提出與法令牴觸、修正條例部分內容不符財政紀律法等疑慮，全案被退回，為此縣府秘書長饒忠，會再作研議，新訂或修正都會討論，不影響試燒期程。
花蓮縣議會訂於本月17日起召開本屆第三次臨時會，縣府提送46案入議會審查，今天程序會開會討論，其中有關台泥協同花蓮縣府焚燒垃圾之回饋金自治條例受到關切。
環保局所提「花蓮縣區域性垃圾處理場（廠）營運階段提供回饋自治條例」部分條文修正案，主要是第2條增訂產業協同設施定義、第3條修正相關地區的鄉鄰村里範圍，以及修正第10條增訂產業協同設施提供回饋金的授權規定，明定回饋範圍、編列方式、分配比例等，由縣府另訂管理辦法。
縣議員張美慧認為，縣環保局套用2011年發布的垃圾掩埋場回饋金自治條例，只做部份條文調整，環保局說，為避免疊床架屋，要一體適用原來的自治條例，但又表示，仍是有別於垃圾掩埋。那為何不乾脆另訂適用的自治條例？關於回饋區範圍、編列方式、管理使用等，原自治條例即有規定，每公噸回饋金均為200元，但為何又要新增第10條條文，說要由縣府另訂管理辦法？
張美慧說，且修正後條文草案仍保留「回饋金應專款專用」，已違反2019年頒定的財政紀律法第7條規定，也應一併修正。也有議員認為，既然環保局認為氣化爐和掩埋場設施性質不同，就應另訂新法。
縣府代理祕書長饒忠說明，現有垃圾掩埋場回饋金自治條例是當時為鳳林鎮垃圾掩埋場而訂，這次因與台泥合作「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，併在一起，僅修訂部分條文，既然議會有疑慮，府內會再作研議，新訂或修正都會討論，不會影響運轉期程。
饒忠也表示，台泥22日投料試燒，試營運3個月，評定各項參數是否合乎規定，再核定操作許可，台泥與縣府都相當重視各項環保程序與數據，不會貿然上路。
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