花蓮縣議會下周召開臨時會，縣府秘書長饒忠今在議會程序會說明縣府提出回饋金自治條例修正案。（縣議員張美慧提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府與台泥和平廠簽約，由台泥斥資47億元興建氣化爐及水泥窯，協同處理花蓮垃圾，本月22日就要試運轉。縣府提回饋機制，把回饋金自治條例送議會審查，不過有議員提出與法令牴觸、修正條例部分內容不符財政紀律法等疑慮，全案被退回，為此縣府秘書長饒忠，會再作研議，新訂或修正都會討論，不影響試燒期程。

花蓮縣議會訂於本月17日起召開本屆第三次臨時會，縣府提送46案入議會審查，今天程序會開會討論，其中有關台泥協同花蓮縣府焚燒垃圾之回饋金自治條例受到關切。

環保局所提「花蓮縣區域性垃圾處理場（廠）營運階段提供回饋自治條例」部分條文修正案，主要是第2條增訂產業協同設施定義、第3條修正相關地區的鄉鄰村里範圍，以及修正第10條增訂產業協同設施提供回饋金的授權規定，明定回饋範圍、編列方式、分配比例等，由縣府另訂管理辦法。

縣議員張美慧認為，縣環保局套用2011年發布的垃圾掩埋場回饋金自治條例，只做部份條文調整，環保局說，為避免疊床架屋，要一體適用原來的自治條例，但又表示，仍是有別於垃圾掩埋。那為何不乾脆另訂適用的自治條例？關於回饋區範圍、編列方式、管理使用等，原自治條例即有規定，每公噸回饋金均為200元，但為何又要新增第10條條文，說要由縣府另訂管理辦法？

張美慧說，且修正後條文草案仍保留「回饋金應專款專用」，已違反2019年頒定的財政紀律法第7條規定，也應一併修正。也有議員認為，既然環保局認為氣化爐和掩埋場設施性質不同，就應另訂新法。

縣府代理祕書長饒忠說明，現有垃圾掩埋場回饋金自治條例是當時為鳳林鎮垃圾掩埋場而訂，這次因與台泥合作「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，併在一起，僅修訂部分條文，既然議會有疑慮，府內會再作研議，新訂或修正都會討論，不會影響運轉期程。

饒忠也表示，台泥22日投料試燒，試營運3個月，評定各項參數是否合乎規定，再核定操作許可，台泥與縣府都相當重視各項環保程序與數據，不會貿然上路。