中國時報、關渡宮和台北市立大學視覺藝術系共同主辦「關渡宮藝術教育工程－大師系列夏令營」，從7月11日到14日為期4天，分別開設油畫、水彩兩班。現場也陳展了許多小朋友的作畫，已經有一定的水準。（丁上程攝）

中國時報、關渡宮和台北市立大學視覺藝術系共同主辦「關渡宮藝術教育工程－大師系列夏令營」，從7月11日到14日為期4天，分別開設油畫、水彩兩班。現場也陳展了許多小朋友的作畫，已經有一定的水準。（丁上程攝）

為了讓藝術的種子向下扎根，由中國時報、關渡宮和台北市立大學視覺藝術系共同主辦「關渡宮藝術教育工程─大師系列繪畫夏令營」，關渡宮常務董事兼副總幹事潘建榮表示，除了夏令營外，今年還有大專西畫大賽，希望藉由民間的力量，培養更多喜好藝術的莘莘學子。

一年一度的「關渡宮藝術教育工程─大師系列繪畫夏令營」進人第8年，夏令營從7月11日到14日為期4天，分別開設油畫、水彩兩班，分別有12名6年級到8年級學生參與。

活動以推廣藝術教育的方式，在疫情解放後的第一個暑假中，提供喜好畫畫的學生們新增一次校外交流學習機會。繪畫營邀請台北市立大學視覺藝術學系來共同合作，提供學校專用教室來授課，讓學員們體驗一下在大學校園上課的新鮮感。

大師系列繪畫夏令營已成為大台北推動藝術美學扎根教育的重要活動，每年吸引各地學生報名，營隊特邀請到台灣藝術大學美術系許敏雄老師、台北市立大學視覺藝術系周政緯老師來協助規畫課程內容及全程指導，讓學員們親自體驗、取景並描繪出冬種不同角度的關渡宮之美。

此外，也安排了抽象畫及水墨寫意教學，並由抽象畫大師陳正雄及「新漢畫」聞名畫壇的楊小寧老師，與學員近距離接觸與對談繪書人生，並現場示範畫作，同時與學員們共同創作作品。

潘建榮說，很高興夏令營活動已經舉辦到第8年，現場看了許多小朋友們優秀作品，已經可以預見這些小小藝術家，未來也都能繼續參加大專西畫大賽。

潘建榮直言，關渡宮之所以會連續舉辦8年夏令營活動，是為了希望在傳承文化之餘，也讓關渡宮相當重視的「藝術」能夠隨之延續，並且藉此培養對繪畫、藝術有興趣的學子們，能夠繼續揮灑創意。

百齡高中國中部8年級學生黄思融表示，很高興這次能來關渡宮藝術教育工程的活動，第一次接觸油畫這個媒材，開始畫之前，以為和在美術班學過的不透明水彩是差不多的，但是實際開始動手之後發現比不透明難很多，光是調色和適應換顏色不洗筆這些事情，就花了很久時間。但是這次的活動真的學到很多，也很感謝教授的指導。

新北市自強國中8年級學生陳亭聿則說，以前看到那些能把人物刻畫得惟妙惟肖、把果色描摹得好像身歷其境的油畫作品時，總覺得相當不可思議。而當她的老師告訴他，關渡宮有開設這項課程時，也非常躍躍欲試想參加，「很慶幸自己當初有報名課程，體驗到了不同的繪畫媒材，了解到油畫的作畫方式，也讓我對藝術有進一步探索的慾望。」