疾管署最新資訊統計，上周流感併發重症新增25例，另增8例死亡個案，流感併發重症通報數仍未下降。對此，一名兒科醫師納悶，「都夏天了，怎麼還會有流感？」表示今年很多不應該在這時候出現的病毒都莫名出現，「真的很詭異」，同時，他也分享了流感症狀，和3個流感重症的前兆，提醒民眾不要忽視自身健康。

兒科醫師徐嘉賢今（14）日在個人臉書粉專發文表示，這種情況真的很詭異，往年夏天幾乎看不到流感出現，「很多不應該這個時候出現的病毒，最近都出現了」，但原因究竟為何仍不得而知，「大家鬆懈了？」

徐嘉賢納悶，是否因為疫苗打到厭世，導致接種流感疫苗的比例變少？又或是這幾年對於流感的免疫反應像白紙？總總猜測，只能持續觀察。徐嘉賢進一步指出，典型的流感症狀包括：高燒、肌肉酸痛、咳嗽等，少數會合併腸胃症狀；流感重症的前兆則是心跳快、呼吸喘、意識不清。值得慶幸的是，目前流感有抗病毒藥物可治療。

對此，徐嘉賢提醒，9月底到10月左右，將開始推出公費或自費的流感疫苗，且因為長者免疫反應較快衰弱，疫苗保護力往往沒有理想中的好，因此今年台灣會引進一款，專門給65歲以上長者施打的加強型流感疫苗，增加長輩的保護力。

文末，徐嘉賢有感而發，能理解有很多患者對於疑似感染新冠的態度「很佛系」，「反正又不用隔離，又不用通報，把它當感冒」，但流感有抗病毒的藥物可以使用，仍建議若有疑似的症狀，盡速就醫治療比較保險。