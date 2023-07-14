今天是基北區高中職學校辦理免試入學管道新生錄取報到日，位於偏鄉的金山高中，免試入學管道錄取人數較去年同期成長近300％；總計各個管道總招生人數相較去年成長將近30％，校長陳玉桂表示，金山高中是北海岸唯一一所公立高中，以國際、科技、藝術及適性發展為學校發展重點，師生在各方面表現不因位處偏鄉而遜色。

陳玉桂說，全校師生無論在各項學科或社團的全國賽及市賽，都努力以最好的表現，得到耀眼成績，包括榮獲科展榮獲市賽優異成績；餐飲學程學生參加新北市技能競賽，獲得咖啡拉花大獎；更在全國中西式餐飲料理大賽名列前茅；商管學程及電子商務學程學生參加全國電子書大賽與教育部微電影比賽更是獲得大獎；此外在全國國語文競賽及全國音樂比賽、校隊對外參加排球與籃球比賽，都獲得卓越成績。

值得一提的是，每年都有多位學生透過大學繁星入學管道升入知名頂尖台清交大學，因此有非常高比例的國中部學生選擇在地就學，直接從本校國中部升入高中部。

今年應屆國三畢業學生李俊儀指出，他選擇直接留在高中部就讀，因為可以幫助自己減省時間無須進行環境適應，直接無縫接軌專心學習，還可以跟好朋友互相勉勵一起繼續求學；他的家長也提到，認同在地就學讓孩子節省通勤時間，讓孩子能更有時間溫習功課或從事運動休閒，有助於促進孩子身心均衡發展。