北市婦幼警察隊偵辦藝人炎亞綸性侵案，士林地檢署檢察官不滿隊長謝志鑫洩露偵辦過程，交督察室調查謝志鑫是否違反偵查不公開原則，謝志鑫為平息風波，本月4日送銅鑼燒道歉，隔天遭士檢退回，讓警局顏面掃地，氣得局長張榮興怒斥「有沒有能力，試一次就知道」，北市警局14日發布調動，謝志鑫調任犯防科專員，原職由北投副分局長許煜凡接任。

謝志鑫調犯罪預防科專員，而原任職的吳坤財，曾任北市刑警大隊副大隊長，因年齡限制，調整至專員一職，14日派刑大技正，派令發布日生效。