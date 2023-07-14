去年東京奧運替台灣奪下女子64公斤舉重銅牌的陳玟卉，這次杭州亞運將挑戰女子76公斤級，目前體重已增加到71、72公斤左右的她笑說，增重比降體重還困難，對於生涯初次亞運目標，除了希望安全完賽外，還是會想要繼續突破自己。

陳玟卉在去年亞錦賽因手肘拉傷傷退，一度因傷陷入低潮，但經過這段時間努力治療及復健，今年重新站上亞錦賽舞台並奪下2面銅牌，也給她帶來許多信心，在養傷期間，陳玟卉也會看新聞底下的鼓勵留言，找回繼續拚戰的動力。

「很多人都跟我說加油，但其中有一個人的留言讓我印象深刻，他寫說留得青山在，不怕沒柴燒，讓我更有動力前進。」陳玟卉透露，目前傷勢狀況穩定，「要跟它（指傷勢）培養感情，特別是手肘的部分。」

由於2024年巴黎奧運舉重項目縮減量級，男女共10個量級，男子61公斤、73公斤、89公斤、102公斤和102公斤以上；女子49公斤、59公斤、71公斤、81公斤和81公斤以上，參賽選手也從196人減少到120人，陳玟卉必須要挑戰71公斤級，這次亞運則是參加76公斤級，增重成為她最大考驗。

陳玟卉認為，增重比降體重還要困難，「減重只要克制一下嘴巴，不要吃就好，但增重就算吃不下還是要努力吃，我本來也不太愛喝高蛋白，但就要刻意攝取。」對於亞運初體驗，陳玟卉除了要安全完賽外，還要全力突破自己，接下來朝奧運的終極目標邁進。