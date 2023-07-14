「大鵬賽道駕訓中心」（Delta Motorsport Driving Centre）落址大鵬灣國際賽道首次開放的西側最高塔樓。（尚騰提供）

尚騰汽車集團斥資超過新台幣兩千萬元針對賽道及周邊基礎設施進行修復及整建。（尚騰提供）

暌違四年，大鵬灣國際賽道重見天日，今（14）日與「大鵬賽道駕訓中心」共同舉辦開幕記者會，宣告台灣首座專業賽道經歷四年後正式重新啟用。取得經營權的尚騰汽車董事長高易誼表示，經過近3年的爭取與努力，4年後的今天，大鵬灣國際賽道終於再次以全新樣貌與大家見面，期盼再次喚起所有車迷朋友們對於速度的渴望，更希望對台灣Motorsport汽車運動與賽車運動發展有所助益。

大鵬灣國際賽道自2019年7月14日起停業，經歷長達4年的閒置期，諸多賽道基礎設施已不堪使用，尚騰汽車集團在取得經營權後，隨即斥資2000餘萬元針對賽道路面、場館基礎設施等場域進行修復與整建，並傾聽過往消費者對於賽道使用的經驗回饋，對於賽道經營模式進行通盤思考，針對服務品質與規格進行全面提升。Pit Zone整備區內，除針對基礎設施進行全面檢修，另設有專業維修工具整備區；而面對「由油轉電」的未來趨勢超前佈局，設置電動車專用DC充電Pit Zone整備區。

高易誼表示 ，4年前的今天，大鵬灣國際賽道熄燈歇業，使台灣頓時失去了一座國際級的專業賽道。而在交通部觀光局大鵬灣風景區管理處全力支持活化場域的政策之下，尚騰汽車集團秉持在台灣推廣Motorsport汽車運動以及深耕賽車運動文化的理念，決定和鵬管處合作，重啟並延續這段過去台灣賽車界的難忘歷史。

賽道安全方面，大鵬灣國際賽道攜手屏東全安救護車，提供完善的急救設備並定期經過衛福部檢核；做為賽道運作的安全核心，場邊Marshal賽控人員則與恒典摩托訓練學院合作，導入在全球營運已有40多年歷史的加州賽車學校亞太華語區課程經驗，將賽道專業控管人員和賽道控管技術的訓練與世界接軌，確保賽道運營安全符合國際標準。而針對所有車主進場的愛車，大鵬灣國際賽道也與全鋒事業合作，推出「業界首創的二次拖運保險」，降低因賽車脫困時所造成的二次人為損壞風險。全方位的服務升級，讓車友們在享受速度的同時，也能享有全面的保障。

全台首座專業賽道駕訓中心－大鵬賽道駕訓中心（Delta Motorsport Driving Centre）落址大鵬灣國際賽道西側主建物中最高塔樓，尚騰汽車集團決定在此打造全台首座專業賽道駕訓中心後，獲得交通部觀光局大鵬灣風景區管理處全力支持，這棟地中海托斯卡納建築風格的塔樓為當時賽道規劃中所建設的最高建築物，今（14）日大鵬賽道駕訓中心正式啟用，也是繼2011年賽道啟用後該建物首次對外開放。

大鵬賽道駕訓中心一樓外規劃戶外展車區，入內後，極具速度感的大廳門面映入眼簾，入口處設置客戶接待區與跑車精品展示區，進入專業安全講習室聽取賽道簡報後，即可直接通往位於Pit Lane的學員出發區。此外，一樓大廳處另設有男女客戶更衣室、客戶休憩區與電競賽車模擬器練習區，具備完整的服務機能。二樓規劃可容納超過兩百人的靜態訓練教室與用餐區域，三樓則規劃為專屬VIP禮賓樓層，具備視野絕佳的賽道觀景窗，舒適的Lounge沙發區陳列經典汽車精品家具，並設有專業餐飲吧台。作為大鵬灣賽道最高的建物，頂樓是大鵬灣國際賽道最佳觀景台。絕佳的視野，往東可將賽道與北大武山脈的高聳風采盡收眼底；往西則可將大鵬灣水域以及鵬灣斜張跨海大橋之美一次捕捉，同時也是全台欣賞夕陽的絕佳景點之一。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示 ，大鵬灣國際賽道以實踐Motorsport汽車運動與賽車運動全民參與的未來願景，除了提供更為完善的賽道環境之外，並規劃成立全台首座專業賽道駕訓中心，深耕台灣汽車與賽車運動文化；而大鵬賽道駕訓中心（Delta Motorsport Driving Centre）的 Delta 取其三角的涵義，因為唯有：專業的人員訓練、專業的車輛準備、專業的賽道駕駛這三個主要元素都完整，才能稱得上專業駕訓。

大鵬賽道駕訓中心的成立，為國內汽機車品牌、車友社團、熱血車主、一般消費者提供客製化的專業賽道體驗服務，打破以往大眾對於賽車運動高門檻的刻板印象。在課程規劃上，除了「安全操控」基本課程外，未來將依據車友喜好與需求，分別陸續提供「Drive Your Car」、「Taxi Ride」與「Driving Course」三大課程。現階段將率先推出「Drive Your Car」自車自駕課程，車主可以駕駛自己的愛車在賽道上奔馳，體驗賽道操駕的樂趣與探索車輛極限；而「Taxi Ride」賽道計程車、「Driving Course」 DELTA專業駕駛訓練，這兩項進階課程未來將陸續上線。