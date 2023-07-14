美國史上最年長的總統拜登（Joe Biden），今年高齡80歲仍決心競選連任，最近赴歐洲立陶宛出席北約峰會，周四（13日）離開芬蘭首都赫爾辛基，只見這位「阿公級」元首拾步走上總統專機「空軍一號」樓梯時明顯踉蹌。外媒統計，拜登至少已4度在空軍一號的樓梯上失足腿軟。

綜合英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》報導，拜登結束峰會之後抵達赫爾辛基萬塔機場（Helsinki-Vantaa International Airport），準備搭乘「空軍一號」飛回美國。拜登右手扶著樓梯欄杆拾級而上，一步一階，中途腳步明顯絆了一下，所幸他並未跌倒、穩住身子，步履恢復後甚至加快步速，抵達機艙門口時轉身朝送機人士揮手致意。

美國總統拜登13日於芬蘭赫爾辛基機場搭乘「空軍一號」啟程返美，登機途中差點又絆倒。（美聯社）
美國總統拜登13日於芬蘭赫爾辛基機場搭乘「空軍一號」啟程返美，登機途中差點又絆倒。（美聯社）

這是拜登至少第4度在空軍一號登機樓梯上失足，以前他也在空軍一號的樓梯上踉蹌甚至摔倒。《每日郵報》統計，2021年3月，拜登才就任總統2個月，就在空軍一號專機樓梯上摔倒。今年2月，拜登從波蘭首都華沙準備搭乘空軍一號離境登機時，在樓梯上步履不穩向前撲倒，不過他設法站了起來，繼續踩著階梯往上走；到了3月，拜登在美國阿拉巴馬州行程結束登機時又摔一次。

今年6月，拜登在美國科羅拉多州空軍官校畢業典禮的舞台上被沙包絆倒跌跤。此後，空軍一號的樓梯長度縮短為14階。豈料，拜登這次在芬蘭搭空軍一號登機時又在樓梯上失足。

拜登這趟出訪歐洲出糗連連，除了失足也有口誤。他把冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）的國籍冰島講成愛爾蘭、誤稱她為「愛爾蘭的女兒」（daughter of Ireland）；又把烏克蘭總統澤倫斯基的名字Volodymyr念成俄羅斯總統普丁的名字Vladimir，而且當時澤倫斯基就站在拜登身邊。拜登甚至並未出席北約峰會開幕晚宴，改由國務卿布林肯代打，引發外界對於拜登健康狀況的關注。

「空軍一號」是以波音747-200B型客機打造的總統專機，往年不只一位美國總統使用縮短的專機樓梯。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，有關「空軍一號」登機樓梯可能有的改動，她並不清楚決策過程。美國MSNBC晨間節目「早安，喬」（Morning Joe）主持人之一布里辛斯基（Mika Brzezinski）周三說，拜登總統的幕僚必須「承認他年紀大了」。布里辛斯基抨擊白宮幕僚未能簡化總統行程、防止拜登跌倒。

拜登2024大選行程日漸增加，布里辛斯基與另一主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）以美國史上另一名競選連任成功的高齡總統雷根（Ronald Reagan）為例，說明行程管理非常重要。雷根做完第二任期時將近78歲。

斯卡伯勒說，雷根的幕僚「極其謹慎安排總統行程」。布里辛斯基直言，在她看來，拜登的幕僚並未善盡協助職責，「管理行程人員管理的就是總統上台、下台、登機、下機。沒錯，他80歲了，你得隨侍在側，要闢出一條通道，確保他絕對不會摔在沙包上。這項過錯，要怪在幕僚頭上。」

她說，行程之中難保沒有讓總統受傷的物品，而且會一直重複出現，「讓他做好總統的工作，演講也好，研究政策也好，在國會與人聯繫也好，他與柯林頓以來的總統不同，但各位是特勤局人員、是他的幕僚，在現場的人要告訴他接下來有什麼狀況。」

文章來源：Biden trips again boarding Air Force One — this time on shorter staircase
文章來源：Here we go again! Joe Biden, 80, takes yet another stumble as he climbs stairs of Air Force One in Helsinki on the way home from Europe trip
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