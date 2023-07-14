美國史上最年長的總統拜登（Joe Biden），今年高齡80歲仍決心競選連任，最近赴歐洲立陶宛出席北約峰會，周四（13日）離開芬蘭首都赫爾辛基，只見這位「阿公級」元首拾步走上總統專機「空軍一號」樓梯時明顯踉蹌。外媒統計，拜登至少已4度在空軍一號的樓梯上失足腿軟。

綜合英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》報導，拜登結束峰會之後抵達赫爾辛基萬塔機場（Helsinki-Vantaa International Airport），準備搭乘「空軍一號」飛回美國。拜登右手扶著樓梯欄杆拾級而上，一步一階，中途腳步明顯絆了一下，所幸他並未跌倒、穩住身子，步履恢復後甚至加快步速，抵達機艙門口時轉身朝送機人士揮手致意。

美國總統拜登13日於芬蘭赫爾辛基機場搭乘「空軍一號」啟程返美，登機途中差點又絆倒。（美聯社）

Biden stumbles a bit as he boards Air Force One — using the smaller stairs — en route to the United States. He took no questions. pic.twitter.com/UxCA75kdQP — RNC Research (@RNCResearch) July 13, 2023

這是拜登至少第4度在空軍一號登機樓梯上失足，以前他也在空軍一號的樓梯上踉蹌甚至摔倒。《每日郵報》統計，2021年3月，拜登才就任總統2個月，就在空軍一號專機樓梯上摔倒。今年2月，拜登從波蘭首都華沙準備搭乘空軍一號離境登機時，在樓梯上步履不穩向前撲倒，不過他設法站了起來，繼續踩著階梯往上走；到了3月，拜登在美國阿拉巴馬州行程結束登機時又摔一次。

今年6月，拜登在美國科羅拉多州空軍官校畢業典禮的舞台上被沙包絆倒跌跤。此後，空軍一號的樓梯長度縮短為14階。豈料，拜登這次在芬蘭搭空軍一號登機時又在樓梯上失足。

WATCH: President Joe Biden stumbles and falls up the stairs while boarding Air Force One pic.twitter.com/1m7tecpsxc — The Post Millennial (@TPostMillennial) March 19, 2021

拜登這趟出訪歐洲出糗連連，除了失足也有口誤。他把冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）的國籍冰島講成愛爾蘭、誤稱她為「愛爾蘭的女兒」（daughter of Ireland）；又把烏克蘭總統澤倫斯基的名字Volodymyr念成俄羅斯總統普丁的名字Vladimir，而且當時澤倫斯基就站在拜登身邊。拜登甚至並未出席北約峰會開幕晚宴，改由國務卿布林肯代打，引發外界對於拜登健康狀況的關注。

「空軍一號」是以波音747-200B型客機打造的總統專機，往年不只一位美國總統使用縮短的專機樓梯。

Joe Biden stumbles on the stairs of Air Force One. pic.twitter.com/IrYBA7KGU4 — Townhall.com (@townhallcom) February 22, 2023

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，有關「空軍一號」登機樓梯可能有的改動，她並不清楚決策過程。美國MSNBC晨間節目「早安，喬」（Morning Joe）主持人之一布里辛斯基（Mika Brzezinski）周三說，拜登總統的幕僚必須「承認他年紀大了」。布里辛斯基抨擊白宮幕僚未能簡化總統行程、防止拜登跌倒。

拜登2024大選行程日漸增加，布里辛斯基與另一主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）以美國史上另一名競選連任成功的高齡總統雷根（Ronald Reagan）為例，說明行程管理非常重要。雷根做完第二任期時將近78歲。

❗️A ‘Quick Trip’ Indeed: Biden Stumbles On The Steps Of Air Force One… Again



The US president slightly tripped while departing Montgomery, Alabama, where he spoke on the anniversary of “Bloody Sunday.”



🤔Escalator maybe? 🤭 pic.twitter.com/YIN7g1MvMX — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) March 6, 2023

斯卡伯勒說，雷根的幕僚「極其謹慎安排總統行程」。布里辛斯基直言，在她看來，拜登的幕僚並未善盡協助職責，「管理行程人員管理的就是總統上台、下台、登機、下機。沒錯，他80歲了，你得隨侍在側，要闢出一條通道，確保他絕對不會摔在沙包上。這項過錯，要怪在幕僚頭上。」

她說，行程之中難保沒有讓總統受傷的物品，而且會一直重複出現，「讓他做好總統的工作，演講也好，研究政策也好，在國會與人聯繫也好，他與柯林頓以來的總統不同，但各位是特勤局人員、是他的幕僚，在現場的人要告訴他接下來有什麼狀況。」