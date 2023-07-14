中華電信在美國紐約證交所掛牌(ADR)上市20週年，中華電信董事長郭水義將率隊前往紐約，並邀請20年前中華電信於美國上市時主持敲鐘儀式的前中華電信董事長暨前交通部長賀陳旦，一起於美國時間7月18日下午，再次於紐約證交所進行敲鐘慶祝儀式。包括當年辦理ADR的承銷券商Goldman Sachs、律師事務所Simpson Thacher ＆ Bartlett LLP、中華電信存託憑證保管銀行JP Morgan與國際重要資通訊公司及台灣金融業者等貴賓，都將親臨現場，共同慶祝中華電信民營化工程重大的關鍵里程碑。

2003年7月中華電信成功至美國發行存託憑證(ADR)，成為臺灣首家前身為國營事業而躋身全球最大國際資本市場的企業。過程中，公司團隊協力克服重重難關，將國營事業體質進行轉型，向國際投資人釋疑，並通過國際投資人專業檢視，成功完成海外釋股，加速了公司民營化的腳步，讓中華電信能更具競爭力，無懼電信自由化後的國內市場競爭。

中華電信表示，過去20年，中華電信持續以台灣電信龍頭企業，在國際資本市場為股東創造價值，除了協助台商全球佈局外，也與其他電信業者廣泛進行策略及資本合作，成功開拓美洲、東亞、東南亞等國際市場。

中華電信董事長郭水義此次將率團前往紐約敲鐘，中華電信表示，接櫫中華團隊將以客戶整體資產、科技平台資產、基礎網路四大資產及優質人才資產為基礎，賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴持續創新，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值，為中華電信的新使命。