民眾黨總統參選人柯文哲原定下周六（22日）參加「董事長開講粉絲見面會高雄場」，卻傳出因為報名人數不如預期突然取消。柯辦發言人陳智菡回應，被解讀暗指吳子嘉要忙辦郭台銘的場次。媒體人吳子嘉批柯文哲「放狗咬人」。前立委郭正亮認為，這不叫鬧翻，因為吳子嘉可能認為，柯文哲沒有把這件事當正事去動員，吳子嘉就有點生氣；還有柯辦發言人臆測性太強，暗示說人家比較有錢，所以吳子嘉就非常生氣。

郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》中表示，吳子嘉說柯文哲高雄見面會在網路公告，報名不踴躍，好像只有660人報名，見面會場可容納是2000人，所以吳子嘉說會來不及，跟柯文哲聯絡，好像3、4天都沒有回覆。

郭正亮接著表示，這不叫鬧翻，因為吳子嘉可能認為，柯文哲沒有把這件事當正事去動員，因柯文哲不可能動員不到2000個位置，吳子嘉就有點生氣，柯文哲發言人講過頭，有一些暗示。吳子嘉確實是幫郭台銘在7月14日、15日、21日連辦3場活動。

郭正亮指出，本來在決定時間的時候，郭台銘當然也要7月22日，剛好是國民黨全代會前一天。吳子嘉就說7月22日有柯文哲這一場，所以並沒有因為郭台銘，就要取消柯文哲的活動，郭台銘的活動海報，都已經貼出去了。哪知道22日那一天會凸槌，報名人數這麼少；柯辦發言人臆測性太強了，又暗示說人家比較大咖，也就是比較有錢的意思，所以吳子嘉就非常生氣。