有些人自尊心極強，就算是自己有錯在先，也不輕易低頭道歉，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座非常愛面子，個性倔強的他們從來不會示弱，就算理虧，態度也不會有所鬆動。

▍獅子座

獅子座心高氣傲，非常注重自己的形象，吵架時往往會透過氣勢震懾全場，不允許別人對自己有任何質疑和挑戰。愛面子的他們很在意別人的看法，一旦感到自己在別人眼中失去了威信和地位，就容易陷入深深的挫敗感；此外，要獅子座低頭認錯也不是一件容易的事，因為這會讓他們覺得很沒面子，即便最後改正了錯誤，獅子也拒不承認。

▍天蠍座

天蠍座有強烈的控制慾和復仇心，認為自己的看法和行為都是合理且不容反駁的，因此在吵架時會採取各種手段打擊對方，絕不會輕易原諒或忘記，即便事過境遷，天蠍也會暗地裡記恨對方，逮到機會就施以報復。

▍射手座

射手座待人處事很有原則，總是堅持自己的信念和立場，不輕易妥協和退讓。此外，射手座自尊心極強，愛面子的他們不擅長向別人訴說自己的感受和需求，也不希望別人看見軟弱的一面，這也導致他們看起來更加神秘和難以琢磨。一旦射手遭到質疑就會變成刺蝟，將自己全副武裝，即便是自己理虧，也不會鬆口認錯。