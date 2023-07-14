暴雨今天橫掃韓國，導致首都首爾大規模停電，迫使各地上百人撤離家園，在夏日雨季進入高峰之際，韓國政府要求官員高度警戒。
路透社報導，根據韓國行政安全部，自9日以來接連下了數日豪雨，截至今天清晨6時，全國共有135人被迫疏散，首爾地區已有超過4千用戶停電，而南部城市釜山有1人失蹤，全羅南道則有1人受傷。
去年夏天，首爾市115年以來最嚴重的暴雨引發洪水，淹沒位於低窪地區的許多半地下室住宅，其中包括首爾富裕的江南區。
韓國總理韓德洙（Han Duck-soo）在跨部會會議上表示，確保「無人傷亡」至關重要，並下令官員保持警戒。當局派遣超過1萬500名警察負責維持交通和加強巡邏。
韓德洙表示，北韓也遭受豪雨，可能會打開流經兩韓邊境河流上的水壩放水。
他說：「預計（北韓的）黃海道（Hwanghae Province）將有大雨，我們需要充分準備，以防北韓可能從黃江壩（北韓稱禮成江壩）洩洪。」
過去幾年，平壤經常在未事先通報的情況下洩洪，導致河水暴漲，造成韓國的洪水災害和傷亡。
負責處理與北韓關係的統一部今天表示，上個月他們再次發出消息，要求北韓在洩洪時提前通知，但北韓並未回應。
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