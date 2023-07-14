根據央行統計，美元指數續跌0.52％，主要亞幣續強，韓元強升0.65％最強，新台幣升值0.62％居次，其他如新加坡幣升值0.5％、人民幣升值0.33％、日圓升值0.1％。

美國通膨顯著降溫，美國聯準會（Fed）釋出鴿派訊號，市場一片歡欣鼓舞，近期台北金融市場持續上演股匯雙漲行情。匯銀主管表示，台股單周強彈619.5點，三大法人聯手回補366.61億元，尤其外資就回補291.01億元；隨外資買股並大舉匯入，新台幣本周升升不息，一路連破31.2元、31.1元及31元整數關卡，且升幅一天比一天擴大。

匯銀主管表示，「新台幣持續強升合乎預期」，從美元指數跌破100之後，就可預期新台幣漲勢可延續，主要靠著外資持續買超台股並大舉匯入，「油門一路踩到底」，單日匯入資金超過10億美元，雖然央行仍有極力阻升，加上投信海外投資需求持續匯出，但力道完全不及外資匯入規模，盤中一度升逾2角至30.84元，終場收在30.893元，衝破30.9元年線後，短線新台幣朝30元整數價位邁進。

央行近期干預力道似乎有縮小跡象，外匯交易員則說，由於整體亞幣都偏強，央行並沒有設定阻升的目標價，並不是要防守某個價位，而是希望新台幣升幅不要過快；央行持續進場阻升，加上外資後續也有股利匯出題材，新台幣但要快速回到2字頭不容易。

交易員提到，下周台積電法說會登場，加上本月底美國FOMC會議，消息面恐使市場再轉觀望，但台股目前可說是「世界強」，利多題材不少，包括AI等議題帶動，預期下周外資將持續匯入，即使金額應不如本周瘋狂，新台幣持續偏強可期。

整體亞幣來看，交易員指出，美元指數跌破100大關後，在99附近開始低檔盤整，並未出現前個交易日誇張跌幅，等於是在此價位看來有撐，後續亞幣應會開始有點壓力、暫時踩煞車休息，聲勢不如本周強勁。