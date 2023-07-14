馬英九基金會邀請中國大陸5所大學37名師生來台交流，12日終於接獲內政部移民署通知，馬英九基金會邀請中國大陸大學生暑期來台交流案已獲聯審會通過。基金會今（14）日公布陸生團訪台行程，9天行程將前往16個地點，包括故宮、大稻埕、平溪、九份等知名景點，也將到文化大學、政治大學等校交流。

基金會今公布陸生團訪台行程，明(15)天中午將搭乘中國國國際航空CA-185航班抵台，下飛機後將先前往新竹，參訪「護國神山」的台積創新館；隔日則到台中參訪捷安特自行車文化探索館。

17日則將與前行政院長江宜樺成立的長風基金會進行交流，中午參訪台北101大樓，下午參訪政治大學。18日將參訪文化大學、故宮博物院。19日則到台灣大學參訪，下午與台北論壇基金會交流，傍晚參訪大稻埕。

20及21日陸生團將往東部參訪，行程包括慈濟、東華大學、太魯閣等地，晚間則回到北部，參訪九份。離台前一天，陸校師生將與馬英九基金會交流，晚間再到平溪，23日下午1點離開台灣。

馬英九基金會此次邀請陸生參訪團來台交流，其中有31名學生，包括大學生、碩博士班學生；另有6名人員隨行。陸委會昨指出，倘若邀請單位後續有任何行程更動，必須事前提出申報；並強調邀請單位已經依照聯審會要求，提出聲明允諾陸生參訪團在台期間不會做出與許可目的不符事情，例如進行一些政治活動等，期許邀請單位確實遵守承諾，讓一切活動得以順利完成。