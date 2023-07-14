10名學員歷經4天密訓拿到結業證書，開心與製茶師傅陳茂淳（中）、陳錫周、陳璿吉等人合影。（楊靜茹攝）

南投縣文化局11日至14日在松軒茶業舉行「傳統手工製茶」的傳習課程，保存珍貴無形文化資產。（南投縣文化局提供／楊靜茹南投傳真）

陳茂淳其2代傳習人陳錫周，手把手向學員示範手工製茶工序。（南投縣文化局提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣文化局頒發傳習課程聘書與感謝狀給製茶師傅陳錫周（左）、陳璿吉（右）等人。（楊靜茹攝）

製茶師帶著學員品嚐茶湯，讓學員了解自己製茶成果，提點如何修正、精進手工製茶技術。（楊靜茹攝）

南投縣文化局為了傳承珍貴無形文化資產，舉行「傳統手工製茶」的傳習課程，10名學員跟著老師傅陳茂淳及其2代傳習人陳錫周、陳璿吉，學習手工製茶工序，從天然萎凋、人工揉捻、烘茶等製程，學習「名間埔中茶」的獨特技術，歷經4日密訓14日取得結業證書，直呼：「看天吃飯的手工製茶很不簡單，更能領會製茶精髓。」

南投縣茶葉栽種面積、產量佔全台五成以上，隨海拔高低發展8大茶區，南投茶在台灣茶產業佔有重要地位，昔日手工製茶得手腳並用，不分晝夜製茶，如今從萎凋、揉捻到烘茶都機械化，南投縣文化局擔心傳統手工製茶技術勢微，2021年起舉行傳統手工製茶傳習課程，今年由「名間埔中茶」保存者陳茂淳等人手把手傳授手中製茶技藝。

傳習課程執行團隊、台灣藝術大學副教授蘇沛琪說，傳習課程自11日至14日、為期4日，由製茶老師傅陳茂淳其2代傳習人陳錫周、陳璿吉親自帶10名學員到茶園採茶開始，接著茶菁萎凋、浪菁、團揉等，學員第1天就感受到天候的震撼教育，因為午後陣雨濕度提高影響製茶工序，忙到翌日凌晨2時才回家，不到6小時、上午8時繼續上課。

陳錫周說，製茶最重要的就是掌握時間，透過每一步驟的實作過程，學會手工製茶的要領，第一天課程就讓學員從早忙到深夜，讓大家深深體會手工製茶的辛苦，經過4天密集的培訓，相信學員都能收穫滿滿，希望他們回去能持續精進自己的手工製茶技術。

學員們說，他們學過機械化製茶，已經習慣將至查程序科學數據化，偏偏手工製茶十分講究天候、經驗，根本難以數據化，像萎凋得看天氣的濕度，濕度太高，萎凋的時間得拉長，團揉時要看茶菁膠質的釋出程度，起初真的很不習慣，不過漸漸能抓到師傅傳授的眉角，更能領會製茶精髓。

南投縣文化局指出，舉行傳統手工製茶傳習課程，讓學員透過實作學會手工製茶的要領，以及了解各項工序的原理與知識，希望傳統手工製茶技藝、這項珍貴無形文化資產能代代相傳。