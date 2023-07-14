美國白宮本月2號發現不明白色粉末，初步檢驗顯示為古柯鹼，白宮隨即針對來源展開調查。不過經過11天查驗，仍無法找出可供辨識的指紋或DNA，無法鎖定毒品的所有者，宣告此案就此終結。麥卡錫等一票共和黨人痛批，此事可看出拜登家族如何隻手遮天、操弄調查，讓今日的美國毫無正義可言。

根據CNN、《紐約郵報》13日報導，負責白宮維安的美國特勤局（United States Secret Service）在聲明中指出，聯邦調查局（FBI）刑事鑑識單位無法在古柯鹼包裝袋上驗出有效指紋或DNA，因此「無法從發現古柯鹼地點的數百人中找到當事人。」

Secret Service admits it twice found marijuana at White House — months before cocaine discovery https://t.co/uh7E1AuTGc pic.twitter.com/gcQuXmMdlZ — New York Post (@nypost) July 13, 2023

另外調查人員也無法確定，這袋古柯鹼是在哪一天或哪一刻進入白宮西廂。據CNN先前報導，該地位於民眾參訪團能出入的區域，因此可疑人士不限於白宮內部。不過有消息人士指出，發現古柯鹼的置物櫃距離白宮戰情室（Situation Room）雖只有幾英尺遠，卻不在監視器範圍內，因此事件經過全沒拍下，基於缺乏具體證據，只能結束調查。

特勤局也表示，這不是白宮第一次出現毒品，2022年6月和9月，該局曾2度發現大麻，但由於數量稀少，未達犯罪起訴標準，後續便直接交特勤人員銷毀。

報導指出，白宮所在地「哥倫比亞特區」已在2015年將大麻合法化，21歲以上可持有最多2盎司大麻，但在白宮和華盛頓官方區域則適用聯邦法律，使用、銷售和持有大麻仍屬非法。

Kevin McCarthy says he wants to know who brought cocaine into the White House https://t.co/BdYR4NsmSv — Washington Examiner (@dcexaminer) July 14, 2023

共和黨眾議員波柏特（Lauren Boebert）質疑，這已是拜登執政期間，白宮第3次發現毒品，問題再明顯不過了：「我們允許什麼樣的人進入白宮？他們在那裡的真正目的是什麼？」

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也批評，拜登再度使用了特權：「在白宮裡，這個全天候24小時受監視的地方，怎麼可能發現古柯鹼卻不知道是誰的？」他更狠酸拜登家族：「今天在美國，任何事情只要牽扯到拜登一家人，就會受到不同的待遇。不該是這樣的。」

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