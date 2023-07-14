位於桃園市平鎮區的陸軍後勤訓練中心驚傳疑似墜樓事件，一名年約36歲的古姓女軍官，13日深夜被發現昏迷倒臥在教學區，送醫搶救仍宣告不治。陸軍後勤指揮部表示，已通報桃園憲兵隊、平鎮警分局入營偵處，現由桃園地檢署指揮偵辦。

陸勤部指出，昨日晚間10時許，後訓中心夜間巡查人員行經教學區時，發現倒臥在地、呈現昏迷狀態的古女，立即通報醫護人員，經立即施予急救措施，並送醫搶救，仍不幸宣告不治。

陸勤部表示，不清楚古女為何當時出現在教學區，近日在營區生活也未發現異狀，對於事故發生深表遺憾與不捨，已於第一時間與家屬聯繫，且立即封鎖現場，通報桃園憲兵隊、平鎮分局入營偵處，現由桃園地檢署指揮偵辦，單位也成立專案小組全力配合調查，以及協助家屬處理後續事宜。

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