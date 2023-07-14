人氣網路節目《木曜4超玩》在YouTube擁有234萬粉絲訂閱，因「一日系列」主題爆紅，也讓主持群邰智源、KID和謝坤達等人再登事業巔峰，還捧紅3女神溫妮、泱泱和阿部瑪利亞。豈料，近日《木曜4》傳出製作團隊大換血，許多粉絲不禁擔心阿部瑪利亞，因為她先前一度三餐不繼，靠《木曜》才有名氣，擔憂未來能否繼續看到她。

《木曜4》知名製作人陳百祥昨（13日）發聲，證實團隊大換血，之後由老闆Eric主導接下來節目細節；有忠實觀眾在《批踢踢實業坊》發文「阿部瑪利亞是不是很衰啊」，指出瑪利亞來台前在女團AKB48中像是路人，來台發展初期還因公司問題三餐不繼、繳不出房租水電，好不容易靠《木曜4》積攢人氣，如今共事的團隊跑了，她現在要回日本還是待在台灣。

有粉絲擔心阿部瑪利亞會受到團隊大換血影響。（圖／摘自阿部瑪利亞IG）

不過，馬上有粉絲跳出來解惑對瑪利亞的疑問，「她是麥卡貝簽的藝人，不用擔心」、「人氣起來了，單開頻道也活得下來」、「小有名氣，做啥應該都活得下去」、「她一點都不慘好嗎？加入《木曜4》紅了，現在很多網友都知道她是誰」、「最不用擔心的是她啦」。

網路節目《木曜4超玩》在YouTube擁有234萬粉絲訂閱，因「一日系列」主題爆紅，也讓主持群邰智源、KID和謝坤達等人再登事業巔峰。豈料，近日《木曜4》被網友發現影片點閱似乎不盡理想，還有團隊集體離職傳聞，日前老闆Eric回應團隊中有多人離開；而關鍵製作人陳百祥13日發聲，「現狀是製作團隊都離開公司了」，及自己留停中。