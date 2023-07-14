彰化縣埔鹽鄉發生警方執行探尋轄內非法移工勤務時，圍捕一名無辜17歲少年，並造成少年臉部受傷的烏龍逮捕事件，今天溪湖警方出面強調一切純係誤會，但彰化縣警局依違反勤務紀律，將帶班所長記申誡一次，火速進行懲處。

溪湖警分局副分局長施焜山指出，該分局埔鹽分駐所同仁於本月4日傍晚在便服常訓返所後，於轄內進行探尋非法移工勤務，在天盛村番金路天龍宮見一名男子騎乘腳踏車，並使用手機，精神狀況不佳，騎車搖擺不定，遂攔停該男子，並表明警察身分，該男子誤以為警方是壞人，立即逃離現場。

過程中，該男不慎碰撞民宅內的耕耘機，導致左臉頰遭割傷。施焜山強調，本案純係誤會造成，警方當時是執行盤查，並非鎖定逮捕對象，事發當下警方也通報一一九到場，並陪同將該名受傷男子就醫，對於逮捕過程意外造成該男子受傷，警方深感不捨，後續會持續關懷傷者復元情形，並妥適處理後續和解事宜，目前已取得家屬初步諒解。

但彰化縣警局仍依違反勤務紀律，將帶班所長記申誡一次，火速進行懲處。