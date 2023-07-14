前立委郭正亮。（資料照片）

前立委郭正亮12日在中天電視主播李珮瑄主持的《綠也掀桌》直言，不知道侯陣營在做什麼？為什麼連一場活動都沒有？譬如金溥聰、黃健庭的動作都是文宣戰，而侯為什麼連一場自己辦的見面會都沒有？一般人感覺就是 「怎會這樣？為何不辦大的活動？不了解、奇怪！」

對於鄭麗文主張要「換侯」，「我認為也不可能」，郭正亮推測，但看到郭柯的壓力，加上鄭麗文跳出來，所以侯才會對韓國瑜做那樣的表達，「感覺是被逼出來的」。

國民黨全代有2千人，郭正亮推估，723全代會不會超過1500人出席，黃復興大約有400人，大部分人會到場。「侯友宜真的很奇怪」，郭正亮直問，怎沒想到黃復興是很強大的全代？他們是一個全代集團，有400席。黃復興那場擺明是韓國瑜的場，「他們心和韓國瑜同在」，這是事實，這是最好的機會，也沒處理！

郭正亮認為，侯對全國政治、政黨運作的盤，完全沒有政治敏感度，也不熟，包括動態的政治節奏、情報蒐集、當機立斷做出因應。

黃復興67周年的場，郭正亮披露，「有人真的在幫你」，所以特別找侯來，侯就要有大動作，讓黃復興改變看法；但侯對全國政治盤快速互動、情勢改變不是很敏感，沒有阻止事態惡化。郭正亮不斷說，723之前沒看到侯有活動，「很奇怪」！