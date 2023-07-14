遠雄大巨蛋目前已接近完工，預計將在8月向台北市政府申請使用執照，並且開始進行試營運。而遠雄也請來MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen，針對球場提供專業諮詢及檢測場勘包含外野、內野、球員休息區及後場等34個項目。在勘察要結束時，Chad Olsen也直呼大巨蛋是個很棒的體育館，相信在經過微調後，就能看到看到大巨蛋輝煌的未來。

在大巨蛋即將完工之際，遠雄請來大聯盟場務專家Chad Olsen進行盤點與檢測，並針對球場設置提供專業的諮詢。這次勘查的項目包含巨蛋體育館B2球場層外野、內野、球員休息區及後場等34個項目，其中針對人工草皮部分，現場也同步連線日本廠商美津濃，並就相關意見進行調整。

遠雄副總經理楊舜欽表示，過去就曾請來國際專家勘查大巨蛋，當時勘查結構體都合乎規定，而14日大聯盟專家來訪，著重在現場安全護網、壘包距離、人工草皮等細節提供細節建議。至於打擊者之眼區域部分，楊舜欽強調，已經依照大聯盟官方建議改善；應援區大小和LED螢幕尺寸，會視測試賽狀況，評估做出調整。

遠雄表示，這次場地勘驗除了有Chad Olsen外，台北市副市長林奕華、體育局副局長蔡培林、台北市成棒隊總教練呂明賜等人，也都到場就專業意見參與討論。