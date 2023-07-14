澳洲新生代創作歌手RINI來台開唱，大啖台灣芒果冰直喊：「帶回家吃！」。（華納音樂提供）

在串流平台累積破億收聽的澳洲新生代創作歌手RINI來台開唱，在演唱會前與台灣媒體相見歡，趁機大嚐台灣芒果冰，在入口之後驚喜詢問：「這到底叫什麼？」RINI表示，雖然吃起來跟菲律賓的芒果很像，但台灣芒果冰滋味太好，讓他直喊要「帶回家吃」。

人生第一次踏上寶島的RINI，被問到對台灣的印象時，他表示可能是由於季節的關係，一落地就覺得好熱，甚至比菲律賓還要熱。但也覺得台灣很漂亮，更認為台灣有豐富的文化，希望能把握這次機會探索台灣。

RINI一直以來的作品內容都是以愛情、感情為主，他透露大部分是來自自己或朋友的親身經驗，並以「Meet Me in Amsterdam」一曲為例，自爆創作靈感是當時常和一位德國女網友聊天，雙方發展到曖昧階段後，他本想和對方約在阿姆斯特丹見面，但好巧不巧地，同時在澳洲有個交情很好的心儀對象回到自己身邊，最後只好跟德國網友說抱歉，也因此創作出了這首歌曲。

感性的他在被問到音樂生涯中最珍貴難忘的回憶是什麼？他表示最難忘第1次在墨爾本登台時，台下200名觀眾一起跟他合唱的場面。另外，雅加達音樂節表演時現場來了2000人，讓他很緊張也很難忘，希望將來能有更多類似的難忘回憶。

對於隔天就要在台北開唱，RINI 覺得現場表演是能和歌迷直接連結、分享感覺的終極呈現方式，希望能夠看到台下觀眾跟著一起唱，並想讓每個觀眾都能有不一樣的親身體驗。他透露台北場演唱會上將會有和專輯中不同的編曲，喜歡和現場觀眾聊聊的他希望能用語言和歌迷溝通，看看大家會有什麼樣的反響。

RINI 更大方表示，雖然他希望看到歌迷聽了自己的歌曲後感動落淚，但其實觀眾不論是尖叫、摟抱身邊的伴侶、做任何反應都好，希望現場觀眾都能放下手機、享受當下。【RINI Past the Naked Eye 2023 Asia Tour in Taipei】，就在 7／15（六）晚間7點於 Legacy Taipei 正式開唱。